Про це пише 24 Канал з посиланням на Третій армійський корпус Збройних Сил України.

Яких втрат завдали росіянам на Харківщині?

Оператори дронів із Протитанкового батальйону 3-ї ОШБр успішно завдали ударів по логістиці ворога на рубежах Харківської області. Вони знищили ворожі маршрути військової автомобільної техніки (ВАТів), поцілили в легкові автомобілі та вразили БАГі (батальйонна артилерійська група) супротивника.

Ураження техніки та логістики ворога у Харківській області: дивіться відео

Також пілоти ліквідували замаскований танк і самохідну артилерійську установку (САУ) російських військ. Завершальним ударом стала знищення ворожої групи, яка готувала засідку.

Ці успіхи стали можливими завдяки майстерності та оперативності пілотів підрозділу "FATUM". Ворог зазнав значних втрат живої сили та логістики на Харківському напрямку.

Нагадаємо, українські розвідники ефективно застосовують антидрони для ліквідації російських безпілотників на передовій. Ці системи створюють безпольотну зону, знищуючи ворожі розвідувальні та ударні дрони.