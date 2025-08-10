Там заявили, що вузол слугував логістичним шляхом для ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Міноборони Росії у телеграмі.

Що Міноборони Росії каже про удар по вокзалу на Дніпропетровщині?

Російські безпілотники атакували Дніпропетровщину вночі 10 серпня. Основний удар був націлений на Синельківщину. Згодом голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив, що на Дніпропетровщині росіяни здійснили черговий масований наліт на залізничний вузол, зокрема на вокзал. Ніхто з працівників не постраждав.

У Міноборони Росії згадали цей випадок. Там заявили, що цей залізничний вузол забезпечував перекидання військ ЗСУ на Донбас. Також, за заявами росіян, вони нібито влучили по складах безпілотників великої дальності та по пунктах тимчасової дислокації ЗСУ та "іноземних найманців".

В Укрзалізниці також повідомили, що російський обстріл спричинив тимчасове скасування поїздів та зміну маршрутів курсування через станцію Синельникове-1.