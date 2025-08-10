Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Там закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Чи окупували росіяни Дачне?

Український Генштаб спростував окупацію росіянами населеного пункту Дачне Дніпропетровської області.

Наші захисники успішно руйнують наміри окупантів просунутися вперед, завдаючи значних втрат в живій силі та тримаючи визначені рубежі,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 серпня в DeepState додали в оновлення мапи позначення в районі села – збільшення червоної зони стало уточненням. Тоді ворожі війська фіксували на протилежному березі річки Вовча від села, вони постійно тиснули у східному районі зі сторони Новоукраїнки. Однак основну частину Дачного відносили до сірої зони.

Аналітики також спростували інформацію, яку поширювали окремі телеграм-канали та медіа в публічному просторі щодо так званого "факту окупації села Дачне".