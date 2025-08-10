Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Там закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Дивіться також Зафіксовано 160 боєзіткнень, окупанти тиснуть на Донеччині: карта бойових дій 10 серпня
Чи окупували росіяни Дачне?
Український Генштаб спростував окупацію росіянами населеного пункту Дачне Дніпропетровської області.
Наші захисники успішно руйнують наміри окупантів просунутися вперед, завдаючи значних втрат в живій силі та тримаючи визначені рубежі,
– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 8 серпня в DeepState додали в оновлення мапи позначення в районі села – збільшення червоної зони стало уточненням. Тоді ворожі війська фіксували на протилежному березі річки Вовча від села, вони постійно тиснули у східному районі зі сторони Новоукраїнки. Однак основну частину Дачного відносили до сірої зони.
Де розташоване Дачне: дивіться на карті
Аналітики також спростували інформацію, яку поширювали окремі телеграм-канали та медіа в публічному просторі щодо так званого "факту окупації села Дачне".