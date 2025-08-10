Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Там призвали доверять только официальным источникам информации.

Смотрите также Зафиксировано 160 боестолкновений, оккупанты давят в Донецкой области: карта боевых действий 10 августа

Окупировали ли россияне Дачное?

Украинский Генштаб опроверг оккупацию россиянами населенного пункта Дачное Днепропетровской области.

Наши защитники успешно разрушают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и удерживая определенные рубежи,

– говорится в сообщении.

Напомним, 8 августа в DeepState добавили в обновление карты обозначение в районе села – увеличение красной зоны стало уточнением. Тогда вражеские войска фиксировали на противоположном берегу реки Волчья от села, они постоянно давили в восточном районе со стороны Новоукраинки. Однако основную часть Дачного относили к серой зоне.

Где находится Дачное: смотрите на карте

Аналитики также опровергли информацию, которую распространяли отдельные телеграмм-каналы и медиа в публичном пространстве о так называемом "факте оккупации села Дачное".