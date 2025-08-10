Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных и 79 авиационных ударов, применив 6 ракет и сбросив 146 КАБ.

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Россияне совершили 6 157 обстрелов, из которых 118 – из реактивных систем залпового огня, а также привлекли для поражения 3 910 дронов-камикадзе.