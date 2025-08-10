Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних і 79 авіаційних ударів, застосувавши 6 ракет і скинувши 146 КАБ.
Дивіться також Потрібно тисячі в день: що таке дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"
Яка ситуація на лінії зіткнення?
Росіяни здійснили 6 157 обстрілів, з яких 118 – із реактивних систем залпового вогню, а також залучили для ураження 3 910 дронів-камікадзе.
У відповідь українські авіація, ракетні війська та артилерія уразили 7 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління БпЛА, гармату та зенітний ракетний комплекс "Бук" окупантів.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 16 бойових зіткнень. Противник завдав 7 авіаційних ударів, скинув 9 КАБів і здійснив 267 артилерійських обстрілів, зокрема 11 – із РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку агресор 5 разів штурмував позиції наших захисників у районі Вовчанська та в бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.
На Куп'янському напрямку відбулося 6 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу Петропавлівки, Кіндрашівки, Загризового, Нової Кругляківки та в напрямку Куп'янська й Ковалівки.
Що відбувається поблизу Куп'янська: дивіться на карті
На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Колодязі, Діброва, Новий Мир, Карпівка та у напрямку Ольгівки, Григорівки, Серебрянки. Шандриголового.
На Сіверському напрямку зафіксовано 7 атак на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Григорівка, Серебрянка, Переїзне та в бік Сіверська.
На Краматорському напрямку було 4 бойові зіткнення в районах Білої Гори, Часового Яру та Олександро-Шультиного.
Яка ситуація на Краматорському напрямку: дивіться на карті
На Торецькому напрямку ворог здійснив 7 атак у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр і в бік Плещіївки.
На Покровському напрямку захисники зупинили 43 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Удачне, Дачне, Затишок та в бік Новоукраїнки, Покровська, Сухецького.
Росіяни тиснуть під Покровськом: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Темирівка та в бік населених пунктів Ольгівське, Іскра, Олександроград, Зелений Гай, Філія, Комишуваха, Толстой.
Що відбувається на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку захисники відбили ворожу атаку поблизу Малинівки.
На Оріхівському напрямку за підтримки авіації противник здійснив 3 штурми у районах Новоданилівки та Новоандріївки.
Яка ситуація на Оріхівському напрямку: дивіться на карті
На Придніпровському напрямку окупанти 6 разів даремно намагалися просунутися до укріплень оборонців.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.
Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, 4 бойові броньовані машини, 70 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 140 БпЛА оперативно-тактичного рівня, ракету та 126 одиниць автомобільної техніки окупантів.