Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних і 79 авіаційних ударів, застосувавши 6 ракет і скинувши 146 КАБ.

Яка ситуація на лінії зіткнення?

Росіяни здійснили 6 157 обстрілів, з яких 118 – із реактивних систем залпового вогню, а також залучили для ураження 3 910 дронів-камікадзе.