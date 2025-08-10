По состоянию на утро 10 августа украинские защитники и защитницы уже ликвидировали более 1 063 000 российских захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также ГУР атаковало бригаду ПВО в Краснодарском крае, ликвидировано не менее 12 оккупантов, – источники

Какие потери врага на 10 августа 2025 года?

  • Личного состава – около 1 063 240 (+950),
  • танков – 11089 (+1),
  • боевых бронированных машин – 23107 (+4),
  • артиллерийских систем – 31343 (+70),
  • РСЗВ – 1460 (+4),
  • средств ПВО – 1204 (+0),
  • самолетов – 421 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50455 (+140),
  • крылатых ракет – 3556 (+1),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57982 (+126),
  • специальной техники – 3936 (+0).

Втрати ворога на 10 серпня 2025 рокуПотери врага на 10 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ