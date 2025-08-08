Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.

Наши источники сообщили, что вблизи КПП российской воинской части 90-й зенитно-ракетной бригады ПВО России прогремело 2 взрыва. В результате этого ликвидировано не менее 12 оккупантов, десятки захватчиков ранены. Также уничтожена вражеская техника.

Кстати, местные СМИ и паблики сразу сообщили в соцсетях о 2 взрывах в поселке Афипское. Российские спецслужбы перекрыли район и ввели режим "антитеррористической операции".

На месте происшествия зафиксировано скопление карет скорой помощи и автомобилей экстренных и специальных служб.

Чтобы скрыть факт диверсии на территории воинской части, в российском инфопространстве распространили информацию, что причиной взрыва стало якобы "неисправное газобаллонное оборудование автомобиля". Интересно, что параллельно ФСБ пытается удалить упоминания о событии в СМИ и соцсетях.

Обратите внимание! Наши источники в ГУР отметили, что атакованная 90-я зенитно-ракетная бригада участвует в вооруженной агрессии России против Украины на Херсонском и Запорожском направлениях.