Чтобы уберечься от атак дронов, оккупанты пробуют прятать свои объекты под купольные конструкции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
Смотрите также Мечтают о захвате не менее 4 областей, – Буданов о ключевых целях России
Что известно об атаках ударных дронов ГУР в Крыму?
Уклоняясь от ракет врага, дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" успешно поразили вражеский десантный катер проекта 02510 "БК-16", а также сожгли российские:
- РЛС "Небо-СВУ";
- РЛС "Подлет К-1";
- РЛС 96Л6Е.
После серьезных потерь объектов ПВО на полуострове, нанесенных, в частности, "Призраками" ГУР, российские оккупанты в Крыму начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции,
– рассказали в ГУР.
Один из таких куполов был поражен на горе Ай-Петри. Там оккупанты разместили базу ПВО 3-го радиотехнического полка.
Дроны ГУР уничтожают военные объекты оккупантов в Крыму: смотрите видео