Чтобы уберечься от атак дронов, оккупанты пробуют прятать свои объекты под купольные конструкции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Что известно об атаках ударных дронов ГУР в Крыму?

Уклоняясь от ракет врага, дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" успешно поразили вражеский десантный катер проекта 02510 "БК-16", а также сожгли российские:

РЛС "Небо-СВУ";

РЛС "Подлет К-1";

РЛС 96Л6Е.

После серьезных потерь объектов ПВО на полуострове, нанесенных, в частности, "Призраками" ГУР, российские оккупанты в Крыму начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции,

– рассказали в ГУР.

Один из таких куполов был поражен на горе Ай-Петри. Там оккупанты разместили базу ПВО 3-го радиотехнического полка.

