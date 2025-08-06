Прежде всего Кремль стремится завладеть всей территорией Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

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Какие цели имеет сейчас Россия?

Начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что цели россиян фактически остаются неизменными.

Россия желает захватить Донецкую и Луганскую области. Москва намерена завладеть также Запорожской и Херсонской областями, распространить свое влияние.

Буданов призвал не помогать информационной кампании врага намеренно или ненамеренно. Это предполагает спокойствие и веру в Силы обороны, нераспространение кремлевских тезисов о прорыве фронта или иное ухудшение ситуации в будущем.

Вообще не воспринимайте все, что идет от нашего противника,

– заявил Буданов.

Цель россиян, по словам военного, диаметрально противоположная украинской. Обе стороны воюют за достижение своих целей.