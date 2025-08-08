Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где продвинулись россияне?

Утром 8 августа аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте.

Так, российская оккупационная армия продвинулась вблизи населенного пункта Дачное в Днепропетровской области. Также вражеские войска имеют продвижение в Серебрянском лесничестве (Северский направление) в Луганской области и в Зеленом Гаю (Лиманский направление) Донецкой области.

Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве, Зеленом Гаю и вблизи Дачного,

– говорится в сообщении.

Россияне продвинулись в Серебрянском лесничестве: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись в Зеленой Роще: смотрите на карте

Захватчики продвинулись вблизи Дачного: смотрите на карте

К слову, Генштаб ВСУ в сводке утром 8 августа сообщил о 147 боевых столкновений на фронте за минувшие сутки. В частности, россияне совершили 35 штурмов на Лиманском направлении и 42 – на Покровском.