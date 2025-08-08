Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
Де просунулися росіяни?
Зранку 8 серпня аналітики Deep State оновили мапу. Вони повідомили про зміни ситуації на фронті.
Так, російська окупаційна армія просунулася поблизу населеного пункту Дачне у Дніпропетровській області. Також ворожі війська мають просування у Серебрянському лісництві (Сіверський напрямок) у Луганській області та у Зеленому Гаю (Лиманський напрямок) Донецької області.
Ворог просунувся у Серебрянському лісництві, Зеленому Гаю та поблизу Дачного,
– ідеться в повідомленні.
Росіяни просунулися в Серебрянському лісництві: дивіться на карті
Окупанти просунулися в Зеленому Гаю: дивіться на карті
Загарбники просунулися поблизу Дачного: дивіться на карті
До слова, Генштаб ЗСУ у зведенні зранку 8 серпня повідомив про 147 бойових зіткнень на фронті за минулу добу. Зокрема, росіяни здійснили 35 штурмів на Лиманському напрямку та 42 – на Покровському.