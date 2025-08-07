Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Як змінилась ситуація на фронті?
Аналітики DeepState оновили мапу близько 22:44 6 серпня. За їхніми даними ворог просунувся у напрямку 6 населених пунктів.
Ворог просунувся поблизу Білогорівки, Удачного, Новополя, Новомиколаївки, Федорівки та Григорівки,
– написали аналітики.
Нагадаємо, станом на ранок 7 серпня на фронті відбулося 147 боєзіткнень, зокрема на Північно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках. Втрати російських військ за минулу добу склали 1040 військових і значна кількість техніки.