Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень. Росіяни завдали 20 авіаційних ударів, скинули 46 керованих бомб, здійснили 377 обстрілів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор 5 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 10 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку російські війська атакували 25 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік Серебрянки, Григорівки й Ольгівки.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки та Федорівки, ворог 4 рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 5 боєзіткнень, ворожі сили наступали в районі Оріхово-Василівки та у бік Новомаркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку Сили оборони відбили 10 атак в районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлине, Удачне, Зелений Кут та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Філія, Товсте, Зелене Поле, Вільне Поле, Комишуваха, Воскресенка та у бік Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили 3 ворожі атаки поблизу Кам’янського та у бік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Додамо, що ЗСУ завдають російським військам відчутних втрат – загалом, минулої доби втрати ворога склали 1040 осіб. Також українські захисники знешкодили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 238 безпілотних літальних апаратів та 126 одиниць автомобільної техніки.