Что известно об обстреле Внешнего кризисного центра ЗАЭС?

В Минэнерго отметили, что, к счастью, в результате удара по Внешнему кризисному центру ЗАЭС в Запорожье 10 августа никто из работников не пострадал. Но само здание офиса претерпело частичные разрушения.

Внешний кризисный центр является неотъемлемой частью системы безопасности станции. В условиях, когда оккупационное руководство ЗАЭС блокирует автоматическую передачу данных о ядерном и радиационном состоянии через систему IRMIS МАГАТЭ, именно специалисты этого центра ведут непрерывный мониторинг радиационной обстановки в зоне наблюдения на подконтрольной Украине территории,

– объяснили в министерстве.

Там также отметили, что единственным путем к восстановлению ядерной безопасности и стабильности в регионе является полная демилитаризация Запорожской АЭС и ее возвращение под полный контроль законного оператора – АО "НАЭК "Энергоатом".

"Нападение на инфраструктуру, ведущую мониторинг радиационной обстановки, является еще одним доказательством безответственной политики агрессора, который пренебрегает всеми нормами международного права. Россияне в очередной раз доказывают, что их действия создают реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента", – отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Минэнерго также призвало международные организации и иностранных партнеров усилить санкционное давление на агрессора и принять безотлагательные меры для прекращения обстрелов объектов ядерной инфраструктуры Украины.