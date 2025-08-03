Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ. На временно оккупированной Запорожской АЭС зафиксировали очередные взрывы – на этот раз вблизи одного из вспомогательных объектов рядом с площадкой станции.

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МАГАТЭ фиксирует взрывы вблизи ЗАЭС

В МАГАТЭ отмечают: обстрелы, в частности дронами, могут иметь опасные последствия.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси предупредил, что любые атаки возле атомных объектов представляют потенциальную угрозу ядерной безопасности. По словам представителей ЗАЭС, объект обстреливали с 9 утра 2 августа. Его расположение – примерно в 1200 метрах от станции.

Гросси в очередной раз напомнил об опасности ведения боевых действий вблизи ядерных объектов и вновь призвал к максимальной военной сдержанности.

Ранее первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Шейко заявил, что Россия не может гарантировать безопасную эксплуатацию станции и пытается шантажировать мир.

Также 48 стран-членов МАГАТЭ поддержали позицию, что ни один из реакторов не может быть перезапущен без возвращения станции под контроль Украины и надзор украинского регулятора.