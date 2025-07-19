Сама ЗАЭС не пострадала. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго и МАГАТЭ.

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Что известно о дыме возле ЗАЭС?

Ранее сообщалось о дыме возле Запорожской АЭС и исчезновении электро- и водоснабжения на части Запорожской области.

По данным местных СМИ, в течение последних дней на территории оккупированной части Запорожской области зафиксировали уже второй блэкаут. Также сообщалось о столбах дыма, который поднимается над территорией Запорожской АЭС.

В Минэнерго заявили, что ЛЭП, которые соединяют Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно, обеспечивая надежное внешнее питание станции для обеспечения радиационной безопасности.

В то же время МАГАТЭ сообщает, что задымление возле ЗАЭС связано с лесным пожаром неподалеку. Огонь находится на безопасном расстоянии от площадки АЭС, угрозы ядерной безопасности пока нет.

"Как отметила Министр Светлана Гринчук, из-за действий оккупантов и российских обстрелов районов вокруг ядерного объекта, которые приводили к повреждению линий электропередачи, крупнейшая в Европе атомная электростанция уже девять раз находилась в состоянии блэкаута. Питание атомной электростанции генераторами – это чрезвычайные риски для ядерной безопасности", – напомнили в Минэнерго.

Хотя Запорожская АЭС находится под российской оккупацией, Украина из собственных генеративных мощностей обеспечивает ей электроснабжение.