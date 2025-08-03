Про це розповідає 24 Канал з посиланням на МАГАТЕ. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС зафіксували чергові вибухи – цього разу поблизу одного з допоміжних об'єктів поруч із майданчиком станції.

Читайте також Задимлення біля ЗАЕС спричинила пожежа: у МАГАТЕ та Міненерго оцінили загрози

МАГАТЕ фіксує вибухи поблизу ЗАЕС

У МАГАТЕ наголошують: обстріли, зокрема дронами, можуть мати небезпечні наслідки.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі попередив, що будь-які атаки біля атомних об’єктів становлять потенційну загрозу ядерній безпеці. За словами представників ЗАЕС, об’єкт обстрілювали від 9 ранку 2 серпня. Його розташування – приблизно за 1200 метрів від станції.

Гроссі вчергове нагадав про небезпеку ведення бойових дій поблизу ядерних об’єктів та знову закликав до максимальної військової стриманості.

Раніше перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко заявив, що Росія неспроможна гарантувати безпечну експлуатацію станції й намагається шантажувати світ.

Також 48 країн-членів МАГАТЕ підтримали позицію, що жоден із реакторів не може бути перезапущений без повернення станції під контроль України та нагляд українського регулятора.