Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.

Какова ситуация на ЗАЭС?

Гросси рассказал, что сейчас осталась рабочей только одна линия электропередач вне площадки ЗАЭС.

Это создает серьезные риски для безопасности.

Все 6 реакторов находятся в состоянии холодной остановки, и ни один реактор не может быть безопасно запущен в нынешних условиях. Уровень воды в водоеме-охладителе снизился до 13,4 метра, приближаясь к порогу в 12,0 метров, ниже которого выходят из строя системы охлаждения. Меры по изоляции входного канала предлагают краткосрочное облегчение,

– сказал глава МАГАТЭ.

Он заметил, что требуется долгосрочное решение – насосная станция.

Нынешняя военная деятельность, в том числе и очень близкие к площадке ЗАЭС атаки, "вызывает глубокое беспокойство, добавляя стресса и риска".

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину захвата Запорожской АЭС на станции были нарушены почти все столпы ядерной безопасности,

– отметил Гросси.

Речь идет о 6 из 7 ключевых компонентов ядерной и физической защиты, которые в МАГАТЭ определили в начале полномасштабного вторжения России:

физическая целостность,

исправность оборудования,

отсутствие давления на персонал,

надежное электроснабжение,

непрерывная логистика,

радиационный контроль,

функционирование каналов связи.

Вблизи ЗАЭС часто фиксируют пожары и взрывы