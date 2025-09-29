Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова.

Чому на ЗАЕС може статися небезпечна ситуація?

Шість діб Запорізька АЕС не має зв'язку з українською енергосистемою та перебуває без живлення, яке важливе для систем безпеки. Вони працюють завдяки резервним дизельним електростанціям.

Фахівці ЗАЕС не можуть відновити лінії електропостачання станції через ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, часті обстріли та створення перешкод для відновлення. За словами інспектора, внаслідок цього події можуть розвиватися за найгіршим сценарієм.

Наразі точно не відомо, які запаси дизельного палива на промисловому майданчику ЗАЕС і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки та систем важливих для безпеки. Передусім, йдеться про роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива, що перебуває в усіх 6 реакторах та в басейнах витримки,

– повідомив Олег Коріков.

Небезпека може загрожувати як Україні, так і європейським державам, якщо окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку на ЗАЕС з українською енергосистемою.

Варто зазначити! Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі визначає надійне та стабільне зовнішнє електропостачання як один з 7 обов'язкових стовпів ядерної безпеки. Це необхідно для запобігання аваріям та забезпечення цілісності окупованої ЗАЕС.

Коріков додає, що Росія цинічно порушує всі правила безпеки, як і низку резолюцій МАГАТЕ та Генеральної Асамблеї ООН, що вимагають деокупації ЗАЕС та виведення російських військ з території об'єкта.

Для чого Росія створила небезпечну ситуацію на ЗАЕС?

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів в ефірі 24 Каналу, що Росія не дає Україні під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми, бо прокладають 200-кілометрове електропостачання на лівому березі Дніпра з метою під'єднати станцію до своєї енергосистеми. Ворог таким чином, ймовірно, почав втілювати свій сценарій анексії Запорізької атомної станції.

