У ній Росію закликають до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.
Які деталі резолюції відомі?
Резолюцію ініціювали Україна спільно з партнерами. Документ підтримали 62 держави-члени. Це стало черговим сигналом про неприпустимість дій росіян, які ставлять під загрозу ядерну безпеку всього континенту.
Ми вдячні кожній країні, яка підтримала цей важливий документ. 62 голоси "за" – це чітка позиція цивілізованого світу: ядерний тероризм є неприйнятним, а окупована Росією Запорізька АЕС має бути негайно повернута під контроль України,
– заявила Міністр енергетики України Світлана Гринчук.
У вищезгаданому документі міститься прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу російської сторони із території Запорізької атомної електростанції.
Згідно із резолюцією, ЗАЕС та всі ядерні об'єкти в Україні повинні працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів. Вона також підтвердила мандат та безперервну роботу місії МАГАТЕ.
Крім вищезгаданого, у документі згадали про удари по Чорнобильській зоні та пошкодження Нового безпечного конфайнменту, що створює ризики для міжнародної ядерної безпеки. Україна наполягає на тиску на Росію.
Що сказали про це в МЗС?
Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення резолюції. Там наголосили, що ЗАЕС залишається українським об’єктом і має функціонувати виключно під контролем компетентних органів України.
Третій рік поспіль Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалює рішення, яке чітко підтверджує: міжнародна спільнота не визнає і не визнаватиме спроб Росії легітимізувати окупацію Запорізької атомної електростанції,
– ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що враховуючи системні спроби Росії поставити під сумнів легітимність місії МАГАТЕ на території Запорізької АЕС та обмежити її доступ, ухвалена резолюція має особливе значення.
"Вона підтверджує мандат і безперервну роботу місії, яка забезпечує системний міжнародний моніторинг, дозволяє своєчасно фіксувати інциденти, оцінювати ризики та запобігати приховуванню пошкоджень чи експлуатації станції у небезпечному режимі", – додають у відомстві.
Повідомляють, що Україна й надалі співпрацюватиме з МАГАТЕ, аби забезпечити повне втілення ухвалених рішень, і закликає держави-члени Агентства активізувати політичну та практичну підтримку.
Нагадаємо, що окупанти захопили місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року, на дев'яту добу повномасштабного вторгнення. Відтоді об'єкт постійно потерпає від обстрілів.
Що відомо про обстріли біля ЗАЕС?
МАГАТЕ 16 вересня повідомила, що кілька артилерійських снарядів влучили за межі майданчика Запорізької АЕС, приблизно за 400 метрів від сховища дизельного пального. Попередньо, обстріл спричинив пожежі.
Раніше Рафаель Гроссі заявляв, що безпекова ситуація на Запорізькій АЕС досі залишається нестабільною. Порушено майже всі стовпи ядерної безпеки. Але усі 6 реакторів перебувають у стані холодної зупинки.
Незадовго до цього інспектори МАГАТЕ, які перебувають на станції, повідомляють, що їх знову не пустили в машинні зали чергових енергоблоків, куди їм було потрібно пройти. Також їх не пустили подивитися дамбу.