У ній Росію закликають до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

Які деталі резолюції відомі?

Резолюцію ініціювали Україна спільно з партнерами. Документ підтримали 62 держави-члени. Це стало черговим сигналом про неприпустимість дій росіян, які ставлять під загрозу ядерну безпеку всього континенту.

Ми вдячні кожній країні, яка підтримала цей важливий документ. 62 голоси "за" – це чітка позиція цивілізованого світу: ядерний тероризм є неприйнятним, а окупована Росією Запорізька АЕС має бути негайно повернута під контроль України,

– заявила Міністр енергетики України Світлана Гринчук.

У вищезгаданому документі міститься прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу російської сторони із території Запорізької атомної електростанції.

Згідно із резолюцією, ЗАЕС та всі ядерні об'єкти в Україні повинні працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів. Вона також підтвердила мандат та безперервну роботу місії МАГАТЕ.

Крім вищезгаданого, у документі згадали про удари по Чорнобильській зоні та пошкодження Нового безпечного конфайнменту, що створює ризики для міжнародної ядерної безпеки. Україна наполягає на тиску на Росію.

Що сказали про це в МЗС?

Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення резолюції. Там наголосили, що ЗАЕС залишається українським об’єктом і має функціонувати виключно під контролем компетентних органів України.

Третій рік поспіль Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалює рішення, яке чітко підтверджує: міжнародна спільнота не визнає і не визнаватиме спроб Росії легітимізувати окупацію Запорізької атомної електростанції,

– ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що враховуючи системні спроби Росії поставити під сумнів легітимність місії МАГАТЕ на території Запорізької АЕС та обмежити її доступ, ухвалена резолюція має особливе значення.

"Вона підтверджує мандат і безперервну роботу місії, яка забезпечує системний міжнародний моніторинг, дозволяє своєчасно фіксувати інциденти, оцінювати ризики та запобігати приховуванню пошкоджень чи експлуатації станції у небезпечному режимі", – додають у відомстві.

Повідомляють, що Україна й надалі співпрацюватиме з МАГАТЕ, аби забезпечити повне втілення ухвалених рішень, і закликає держави-члени Агентства активізувати політичну та практичну підтримку.

Нагадаємо, що окупанти захопили місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року, на дев'яту добу повномасштабного вторгнення. Відтоді об'єкт постійно потерпає від обстрілів.

Що відомо про обстріли біля ЗАЕС?