Хто увійшов до наглядової ради Енергоатому?

Деталі розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає 24 Канал. Аудити компанії та підприємств оборонної сфери тривають.

Дивіться також "Список обраних"․ Чому без законодавчих змін операція НАБУ "Мідас" зійде нанівець

До складу Номінаційного комітету, який одноголосно провів відбір, входять представники Кабміну та незалежні спостерігачі – з Євросоюзу, Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC), а також бізнес-омбудсмен.

Отже, незалежними членами наглядової ради Енергоатому будуть:

Руміна Велші – міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду, що понад 40 років у галузі. Раніше очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів.

– міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду, що понад 40 років у галузі. Раніше очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів. Лаура Гарбенчуте-Бакієне – фахівчиня з фінансів, аудиту та управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі. Має понад 25 років досвіду – керівні ролі у PwC (США, Україна, Литва), робота з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об'єктах, зокрема Ігналінській АЕС.

– фахівчиня з фінансів, аудиту та управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі. Має понад 25 років досвіду – керівні ролі у PwC (США, Україна, Литва), робота з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об'єктах, зокрема Ігналінській АЕС. Патрік Фрагман – інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі, що має понад 30 років досвіду. Колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company.

– інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі, що має понад 30 років досвіду. Колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company. Бріс Буюон – юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління. Обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy, відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та Комісії з регулювання енергетики.

За словами прем'єрки, паралельно продовжується оновлення наглядових рад усієї енергетичної галузі – у Нафтогазі, Укргідроенерго, Укренерго, Операторі ГТС, Центренерго та інших компаніях.

Усього – 12 компаній у фокусі уваги. Статути й положення усіх приводимо у відповідність до принципів OECD,

– уточнила Свириденко.

Державні аудити Енергоатому та підприємств оборонної сфери тривають. Інформацію про результати невідкладно передаватимуть правоохоронним органам.

Нагадаємо, у листопаді в НАБУ заявили про проведення масштабної операції "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, організатори схеми отримували до 15% вартості контрактів від Енергоатому у вигляді "відкатів".

Що відомо про аудит Енергоатому?