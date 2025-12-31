Кто вошел в наблюдательный совет Энергоатома?

Детали рассказала премьер-министр Юлия Свириденко, передает 24 Канал. Аудиты компании и предприятий оборонной сферы продолжаются.

Смотрите также "Список избранных"․ Почему без законодательных изменений операция НАБУ "Мидас" сойдет на нет

В состав Номинационного комитета, который единогласно провел отбор, входят представители Кабмина и независимые наблюдатели – из Евросоюза, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации (IFC), а также бизнес-омбудсмен.

Итак, независимыми членами наблюдательного совета Энергоатома будут:

Румина Велши – международный эксперт по ядерной безопасности и регуляторного надзора, которая более 40 лет в отрасли. Ранее возглавляла ядерный регулятор Канады, Комиссию стандартов безопасности МАГАТЭ и Ассоциацию международных ядерных регуляторов.

– международный эксперт по ядерной безопасности и регуляторного надзора, которая более 40 лет в отрасли. Ранее возглавляла ядерный регулятор Канады, Комиссию стандартов безопасности МАГАТЭ и Ассоциацию международных ядерных регуляторов. Лаура Гарбенчуте-Бакиене – специалист по финансам, аудита и управления рисками в энергетике и инфраструктуре. Имеет более 25 лет опыта – руководящие роли в PwC (США, Украина, Литва), работа с аудитом и рисками на стратегических энергетических объектах, в частности Игналинской АЭС.

– специалист по финансам, аудита и управления рисками в энергетике и инфраструктуре. Имеет более 25 лет опыта – руководящие роли в PwC (США, Украина, Литва), работа с аудитом и рисками на стратегических энергетических объектах, в частности Игналинской АЭС. Патрик Фрагман – инженер и международный управленец в ядерной и энергетической отрасли, имеющий более 30 лет опыта. Бывший президент и CEO Westinghouse Electric Company.

– инженер и международный управленец в ядерной и энергетической отрасли, имеющий более 30 лет опыта. Бывший президент и CEO Westinghouse Electric Company. Брис Буюон – юрист по энергетическому регулированию и корпоративному управлению. Занимал руководящие должности в EDF International и EDF Energy, отвечал за юридические, комплаенс и регуляторные функции, работал в Государственном совете Франции и Комиссии по регулированию энергетики.

По словам премьера, параллельно продолжается обновление наблюдательных советов всей энергетической отрасли – в Нафтогазе, Укргидроэнерго, Укрэнерго, Операторе ГТС, Центрэнерго и других компаниях.

Всего – 12 компаний в фокусе внимания. Уставы и положения всех приводим в соответствие с принципами OECD,

– уточнила Свириденко.

Государственные аудиты Энергоатома и предприятий оборонной сферы продолжаются. Информацию о результатах безотлагательно будут передавать правоохранительным органам.

Напомним, в ноябре в НАБУ заявили о проведении масштабной операции "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, организаторы схемы получали до 15% стоимости контрактов от Энергоатома в виде "откатов".

Что известно об аудите Энергоатома?