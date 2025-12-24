Что известно об аудите энергокомпаний?
Сейчас продолжается обновление наблюдательных советов и руководства. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента.
По словам Зеленского, доклад касался ситуации в энергетике, восстановления генерации и сетей, а также трансформации энергетических компаний.
Много всего делается, есть первые результаты аудитов, продолжается обновление наблюдательных советов и руководства. Это все правильно,
– подчеркнул президент.
Напомним, 10 декабря Свириденко сообщила, что заслушала отчет председателя Государственной аудиторской службы Украины Юлии Соляник по подготовке к проведению аудитов предприятий энергетической и оборонной сферы.
Тогда речь шла о проверках на 10 филиалах НАЭК "Энергоатом", а промежуточные результаты ожидали в конце декабря. Премьер поручила службе еженедельно отчитываться о ходе аудитов, а по факту проведения предоставить исчерпывающую информацию правоохранительным органам.
На что повлиял пересмотр объектов критической инфраструктуры?
К слову, в результате пересмотра перечней объектов критической инфраструктуры удалось высвободить не менее 800 мегаватт электрической мощности.
Это позволит сократить продолжительность графиков отключений для населения и промышленности в осенне-зимний период.
До 24 декабря все причастные должны были обеспечить выполнение решения правительства по перенаправлению высвобожденного энергетического ресурса.