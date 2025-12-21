До 24 декабря ответственные службы должны выполнить решение о перенаправлении высвобожденной электроэнергии на нужды потребителей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Возможно ли улучшение ситуации со светом в Украине?

По распоряжению главы правительства, до 1 гигаватта могут перенаправить для поставки в дома потребителей. Юлия Свириденко говорит, что такой шаг должен помочь сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений.

Работаем и по другим направлениям, в частности увеличение импорта электрической энергии, восстановление поврежденной атаками врага генерации, а также наращивание индивидуальной генерации,

– говорится в сообщении.

Ранее правительство уже рассматривало возможности, чтобы сократить время отключений света у бытовых потребителей. Для этого планировали сократить количество объектов в перечне критической инфраструктуры. Министерство энергетики отмечает, что до 19 декабря в Украине удалось высвободить около 800 мегаватт электрической мощности.

Проблемы в городах из-за отключения света?