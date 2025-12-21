До 24 декабря ответственные службы должны выполнить решение о перенаправлении высвобожденной электроэнергии на нужды потребителей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Возможно ли улучшение ситуации со светом в Украине?
По распоряжению главы правительства, до 1 гигаватта могут перенаправить для поставки в дома потребителей. Юлия Свириденко говорит, что такой шаг должен помочь сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений.
Работаем и по другим направлениям, в частности увеличение импорта электрической энергии, восстановление поврежденной атаками врага генерации, а также наращивание индивидуальной генерации,
– говорится в сообщении.
Ранее правительство уже рассматривало возможности, чтобы сократить время отключений света у бытовых потребителей. Для этого планировали сократить количество объектов в перечне критической инфраструктуры. Министерство энергетики отмечает, что до 19 декабря в Украине удалось высвободить около 800 мегаватт электрической мощности.
Проблемы в городах из-за отключения света?
В Днепре жители вызвали ссору с энергетиками, в результате которой напали на бригаду. Причиной называют "ручное отключение света". Один работник получил ранения, а полиция начала проверку инцидента.
Укрэнерго уже не публикует объемы ограничений потребления электроэнергии. По словам эксперта Михаила Гончара пока ситуация зависит от конкретного региона, поэтому одинаковое количество очередей ввести для всей Украины невозможно.