После последней массированной атаки россиян по объектам энергетики жители Одесской области частично остались без света на несколько дней. До сих пор для определенной части до сих пор не установлены точные графики отключений из-за существенных повреждений, а потому свет подают нерегулярно и всего на несколько часов. Также в городе до сих пор не работает электротранспорт.

По состоянию на сейчас худшая ситуация остается в одном из городов Одесской области, где электроснабжение смогут вернуть вообще на следующей неделе.

24 Канал выяснил через сколько часов света будет у одесситов, как происходит восстановление электроснабжения в регионе и какую цель преследуют россияне, атакуя южные области Украины в зимний период.

Как в Одессе и области восстанавливаются от последней атаки россияне по энергетике?

Как пояснил заместитель начальника Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко, передает 24 Канал, сейчас ситуация с энергоснабжением в городе остается сложной.

Впрочем вся критическая инфраструктура города на сегодня уже оживлена: работают котельные и восстановлено централизованное водоснабжение. Но, например, электротранспорт до сих пор не работает.

Город обеспечен необходимыми строительными и горюче-смазочными материалами, медикаментами и другими ресурсами. А школы и садики работают, учебный процесс не останавливался ни одного дня,

– объясняет Красиленко.

Сейчас известно, что в городе функционируют 428 пунктов несокрушимости, а в магазинах есть все виды продуктов. Кроме того, местный бизнес организует собственные пункты несокрушимости, где люди могут подзарядить гаджеты и тому подобное.

По информации от властей города, для поддержки предпринимателей планируют ввести механизм компенсаций – до 10 тысяч гривен на закупку генератора и горюче-смазочных материалов для его работы.

А те предприятия, которые обустраивают пункты несокрушимости, на период военного положения будут освобождены от арендной платы за коммунальное имущество.

Как сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, из-за атаки России на энергетическую инфраструктуру в Одесской области возникла чрезвычайная ситуация государственного уровня с масштабными перебоями электроснабжения.

Основанием стали последствия российской атаки по объектам энергетики за последнее время, что привели к длительному – более 3 суток – нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области,

– пояснил Кипер.

Местные власти выразили просьбу к предпринимателям о необходимости минимального использования иллюминации и декоративного освещения с целью экономии электроэнергии.

Скольким потребителям уже восстановили электроснабжение:

По данным Одесской ОВА, за последние дни удалось восстановить электроснабжение более 580 тысячам домов Одесской области. Кроме того, запитана вся критическая инфраструктура.

Как добавляет председатель Олег Кипер, на вечер 17 декабря, все населенные пункты области уже с теплом и водоснабжением, а большая часть региона – с электроэнергией.

Впрочем около 30 тысяч абонентов в 2 районах Одессы и области до сих пор без света.

В каком состоянии энергосети Одесской области после атаки и был ли блэкаут?

Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко в комментарии 24 Канала рассказал, что южные регионы Украины преимущественно питаются электроэнергией от Южноукраинской атомной станции, что в Николаевской области.

Эксперт добавляет, что скорее всего были разбиты системы распределения электрической энергии, трансформаторы среднего напряжения и тому подобное.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова В общем последняя атака врага была направлена на 4 подстанции "Укрэнерго" и 11 подстанций Оператора системы распределения (ОСР). Именно такой комплексный удар привел к нынешним последствиям. Но на 5 день после атаки большинство населения в Одессе и области уже подключили к сети.

На фоне этой ситуации в области была объявлена чрезвычайная ситуация на государственном уровне. Это означает, что будет создана специальная комиссия, которая будет принимать все необходимые меры для того, чтобы помочь населению выйти из кризисной ситуации.

Зато энергетический эксперт Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом заметил, что ситуация со светом в Одессе и по области является сложной. Впрочем эту проблему несмотря на все сложности можно решить.

Рябцев прогнозирует, что до конца этой недели в городе, вероятнее всего, будут возвращены стабилизационные графики отключений света для абсолютного большинства населения (пока четкого графика поставки света в городе нет – 24 Канал).

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Единственное исключение из этого – город Арциз. Там энергоснабжение будет восстановлено не раньше, чем на следующей неделе.

Интересно, что по словам Рябцева, называть ситуацию со светом в Одессе и области местным блэкаутом – не корректно. Дело в том, что блэкаут – это состояние, при котором невозможно восстановить энергоснабжение после сбоя в энергосистеме.

Зато в Одессе и области ситуация несмотря на все является контролируемой. Были применены превентивные отключения электрической энергии по команде диспетчера. И это не позволило системе выйти из строя в полном объеме. То есть это формирует основания для ее восстановления,

– добавляет господин Геннадий.

То есть, как объясняет эксперт, никаких необратимых последствий для восстановления электроснабжения от последней атаки нет.

Сколько одесситы могут оставаться без света?

Как объясняет Рябцев, пока нет какого-то среднего значения относительно того, сколько часов потребители не будут получать электроснабжение. Например, в некоторых районах уже работают стабилизационные графики отключений в 4 очереди, а в других – до сих пор продолжаются аварийные и экстренные отключения.

Можно точно сказать, что сейчас чуть больше, чем 65% населения – это 2/3 потребителей Одессы и области – на графиках стабилизационных отключений.

Остальное население – без электроэнергии. Известно, что только предприятия критической инфраструктуры с энергией в этих районах,

– добавляет господин Геннадий.

Обратите внимание! Геннадий Рябцев уверяет, что погодные условия, например мороз, дополнительно не повлияют на ситуацию с электроэнергией, ведь в регионе обычно теплая зима.

Омельченко отмечает, что в Одессе, в соответствии с графиками, которые действуют в отдельных месяцах, света нет где-то в среднем от 16 до 18 часов в сутки. Однако до сих пор продолжаются аварийные отключения, поэтому некоторые жители могут быть без света и больше.

Впрочем пока невозможно сказать точно, когда область и город перейдет окончательно на стабилизационные отключения. Есть проблемы, которые не разглашают по соображениям безопасности. И оценить, насколько сильно поражен каждый трансформатор или каждая подстанция, невозможно.

Предполагаю, что проблемы могут касаться еще и какого-то оборудования на Южно-Украинской АЭС. Ведь когда продолжаются обстрелы, станция работает в экстремальном режиме. Впрочем это только моя гипотеза,

– говорит господин Владимир.

Какие объекты энергетики атаковал враг и с какой целью?

Россияне атаковали в Одесской области объекты передачи и распределения. Речь идет о подстанциях, генерирующих компаниях и тому подобное. Но основная проблема заключается в том, что Одесская область является периферийным регионом.

Это означает, что регион соединен с объединенной энергосистемой ограниченным количеством линий передач. Эта проблема существовала и до начала полномасштабной войны,

– добавляет эксперт Рябцев.

Хуже всего то, что эту проблему с поставками электрической энергии в Одесскую область так и не решили, хоть были заявления о так называемых "плавающих электростанциях", которые собирались закупать в Турции. И из-за таких невыполненных задач кризис будет только углубляться.

В общем россияне имеют 2 основные задачи по энергосистеме Украины:

Первое – нарушить целостность объединенной энергосистемы, в частности сделать это по Днепру, ведь таким образом легче перебить все линии сетей, которые ведут через реку.

Это создаст проблемы для всего Днепровского промышленного кластера, который является самым мощным в Украине на сегодня.

На левом берегу страны потребление электроэнергии является высоким, в частности из-за большой концентрации предприятий, но все атомные электростанции расположены именно на правом берегу.

Второе – разрушить периферийные объекты объединенной энергосистемы. Речь идет об условной линии, которая ведет от Черниговщины и Сумщины в Одесской области и юга в целом.

Условно говоря, это все области, которые расположены вдоль линии фронта с севера на юг. Все они потенциально под ударом россиян,

– добавляет Геннадий Рябцев.

Сейчас врагу помогает тот факт, что в большинстве из этих регионов Украина имеет только одну или несколько крупных электростанций, или одну или несколько мощных линий электропередач, повреждения которых и приводит к существенным проблемам с энергоснабжением.

Напоминаем, что сначала Чернигов был под ударом, а именно их ТЭЦ. Далее это был Харьков – 2 крупные станции. А сейчас в Одессе – фактически одна большая станция и одна мощная линия электропередач, которая была повреждена недавно. И это характерно для всех регионов, которые расположены вдоль линии фронта,

– говорит собеседник.

Зато Владимир Омельченко отмечает, что россияне в первую очередь пытались разделить украинскую энергетическую систему на 2 части – правобережья и левобережья. Впрочем в конечном итоге это им не удалось.

Сейчас они хотят отделить Юг Украины от объединенной энергетической системы. То есть они сначала планировали быстро разделить левобережье и правобережье страны, а сегодня пытаются отделить Юг. Считают, что это сделать легче,

– объясняет Омельченко.

Какова общая ситуация в энергосистеме Украины?

Владимир Омельченко рассказывает, что, несмотря на сложную ситуацию, на Западе страны пока нет больших проблем со светом, по сравнению с Киевом, левобережьем и Югом страны.

Здесь надо понимать, что это такая конфигурация системы и так она устроена у нас. То есть здесь нет никакой злой воли, что одни получают больше света, а другие – наоборот. Большинство генераций у нас расположено на Западе, плюс импорт, а на Востоке, Юге и в Центре – больше промышленных объектов. Поэтому когда враг бьет по системе передачи, невозможно передать электрическую энергию с Запада страны на Восток или на Юг,

– резюмирует Владимир Омельченко.

Не секрет, что в Киеве, на Сумщине и Черниговщине, а также в восточных и южных областях, ситуация является сложной. Но сказать, что враг достиг своей цели – нельзя.

В целом эксперт прогнозирует, что осенне-зимний период в стране пройдет в графиках отключений: до апреля фактически в регионах, где ситуация остается сложной, будут продолжаться отключения. Речь идет о том, что будет 2 – 4 очереди в среднем, то есть от 8 до 16 часов без света.

