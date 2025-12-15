Возможны ли отключения света до 20 часов?
Еще ранее заявлялось, что в Киеве свет якобы могут выключать до 20 часов в сутки уже через 1 – 2 недели в случае снижения температуры до -10°C, а также из-за отсутствия энергетического перемирия между Россией и Украиной.
Читайте также Топливный кризис не отступает: в Крыму снова дефицит на заправках
Впрочем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом отметил, что понижение температуры само по себе не является ключевым фактором для столь длительных отключений электроэнергии.
По его словам, мороз может увеличивать потребление, однако решающими остаются состояние генерации, сетей и баланс энергосистемы.
Снижение температуры может повлиять, но это не является основным фактором угрозы энергетической безопасности Украины. Среди тех факторов, что действительно будут влиять на продолжительность отключений и состояние энергосистемы Украины есть новые российские обстрелы энергетической инфраструктуры и состояние энергетики в целом.
Зато температурный режим является второстепенным фактором, который сам по себе не способен привести к отключениям света на 20 часов в сутки. Холод в этом случае больше влияет на сферу теплообеспечения, в частности из-за рисков дефицита газа.
Напоминаем! Несколько дней назад глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал, что зимой отключения света действительно могут стать длиннее из-за морозов. Однако сценарий предусматривает до 4 очередей отключений, но если не будет новых атак.
Что будет в случае минус 10 градусов?
Омельченко объясняет, что в случае мороза на уровне -10°C в течение всей недели, но с отремонтированной энергосистемой настолько, насколько это возможно, влияние на энергосистему будет не критичным.
Еще стоит учесть фактор, который часто не учитывают в подобных прогнозах, а именно то, что морозная погода обычно сопровождается большим количеством солнечных дней, что положительно влияет на работу солнечных электростанций. Это, свою очередь, может компенсировать рост потребления электроэнергии из-за похолодания.
В то же время Омельченко подчеркивает, что полностью исключать вероятность длительных отключений нельзя.
Нельзя на 100% прогнозировать, что таких отключений не будет. К сожалению, возможно все. Вопрос лишь в проценте вероятности того, что это произойдет,
– добавляет эксперт.
Сколько света действительно может не быть?
Базовый прогноз Омельченко остается неизменным на эту зиму – до завершения зимнего периода в Украине преимущественно будут применять 2 – 4 очереди отключений света в зависимости от ситуации.
То есть света может не быть от 8 до 16 часов в сутки. В то же время количество часов без электроэнергии может меняться: в некоторые дни почасовых отключений будет больше, а в другие – меньше,
– резюмирует господин Владимир.
Напрямую это будет зависеть от динамики ремонтных работ на энергетических объектах и возможностей системы оперативно восстанавливать повреждения. И в случае уменьшения интенсивности российских обстрелов энергетической инфраструктуры количество и продолжительность отключений также будет сокращаться.
В целом в Украине отключения света могут отличаться в зависимости от региона в результате повреждений инфраструктуры.
В Минэнерго объясняют, что западные области могут иметь меньше ограничений благодаря импорту и атомным станциям, а на востоке и юге ситуация хуже вследствие невозможности поставлять электроэнергию – россияне разрушают линии и генерации.
Где больше всего отключений света сейчас?
Ситуация на юге страны остается наиболее напряженной в результате недавних атак – есть обесточенные потребители в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В остальных регионах Украины применяются меры ограничения потребления преимущественно по графикам.
Вчера, 14 декабря, Николаев остался без водоснабжения и электроснабжения из-за ликвидации последствий российской атаки, но впоследствии электричество было восстановлено.
После последней атаки 13 декабря в Одессе люди также остались фактически без света и воды, а город освещался благодаря фарам и генератором. Таким образом, по состоянию на 15 декабря, в городе и области будут действовать ограничения потребления электроэнергии.
В столице и области будут действовать отключения сегодня, 15 декабря, до 3-х раз в сутки по разным графикам.