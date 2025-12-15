Возможны ли отключения света до 20 часов?

Еще ранее заявлялось, что в Киеве свет якобы могут выключать до 20 часов в сутки уже через 1 – 2 недели в случае снижения температуры до -10°C, а также из-за отсутствия энергетического перемирия между Россией и Украиной.

Читайте также Топливный кризис не отступает: в Крыму снова дефицит на заправках

Впрочем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом отметил, что понижение температуры само по себе не является ключевым фактором для столь длительных отключений электроэнергии.

По его словам, мороз может увеличивать потребление, однако решающими остаются состояние генерации, сетей и баланс энергосистемы.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Снижение температуры может повлиять, но это не является основным фактором угрозы энергетической безопасности Украины. Среди тех факторов, что действительно будут влиять на продолжительность отключений и состояние энергосистемы Украины есть новые российские обстрелы энергетической инфраструктуры и состояние энергетики в целом.

Зато температурный режим является второстепенным фактором, который сам по себе не способен привести к отключениям света на 20 часов в сутки. Холод в этом случае больше влияет на сферу теплообеспечения, в частности из-за рисков дефицита газа.

Напоминаем! Несколько дней назад глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал, что зимой отключения света действительно могут стать длиннее из-за морозов. Однако сценарий предусматривает до 4 очередей отключений, но если не будет новых атак.

Что будет в случае минус 10 градусов?

Омельченко объясняет, что в случае мороза на уровне -10°C в течение всей недели, но с отремонтированной энергосистемой настолько, насколько это возможно, влияние на энергосистему будет не критичным.

Еще стоит учесть фактор, который часто не учитывают в подобных прогнозах, а именно то, что морозная погода обычно сопровождается большим количеством солнечных дней, что положительно влияет на работу солнечных электростанций. Это, свою очередь, может компенсировать рост потребления электроэнергии из-за похолодания.

В то же время Омельченко подчеркивает, что полностью исключать вероятность длительных отключений нельзя.

Нельзя на 100% прогнозировать, что таких отключений не будет. К сожалению, возможно все. Вопрос лишь в проценте вероятности того, что это произойдет,

– добавляет эксперт.

Сколько света действительно может не быть?

Базовый прогноз Омельченко остается неизменным на эту зиму – до завершения зимнего периода в Украине преимущественно будут применять 2 – 4 очереди отключений света в зависимости от ситуации.

То есть света может не быть от 8 до 16 часов в сутки. В то же время количество часов без электроэнергии может меняться: в некоторые дни почасовых отключений будет больше, а в другие – меньше,

– резюмирует господин Владимир.

Напрямую это будет зависеть от динамики ремонтных работ на энергетических объектах и возможностей системы оперативно восстанавливать повреждения. И в случае уменьшения интенсивности российских обстрелов энергетической инфраструктуры количество и продолжительность отключений также будет сокращаться.

В целом в Украине отключения света могут отличаться в зависимости от региона в результате повреждений инфраструктуры.

В Минэнерго объясняют, что западные области могут иметь меньше ограничений благодаря импорту и атомным станциям, а на востоке и юге ситуация хуже вследствие невозможности поставлять электроэнергию – россияне разрушают линии и генерации.

Где больше всего отключений света сейчас?