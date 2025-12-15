Какова ситуация с топливом в Крыму?

Несмотря на лимиты на продажи топлива, которые действуют в Крыму, на АЗС полуострова снова наблюдаются перебои с бензином и дизелем, передает 24 Канал со ссылкой на Центр изучения оккупации.

Смотрите также Тарифы выше, чем в США: за что россияне сейчас платят больше, чем американцы

По данным крымских изданий, такие же трудности с топливом возникли и в Симферополе.

В свободной продаже бензина нет еще с начала прошлой недели.

Теперь топливо в городе продают только тем, кто имеет талоны и топливные карточки.

Так называемое Министерство топлива и энергетики Крыма уверяет, что проблемы с поставками топлива на полуостров временные, а ситуация якобы стабилизируется уже в ближайшее время.

Официально дефицит бензина и дизеля в Крыму объясняют перебоями в работе Керченской паромной переправы из-за неблагоприятных погодных условий.

Заметьте! По мнению военного эксперта Романа Свитана, в ближайшее время топливный кризис в Крыму будет только углубляться. Ведь Украина усиливает по российским нефтебазам и местам хранения горючего. В частности, прошлом месяце Силы специальных операций в очередной раз атаковали нефтебазу "Гвардейская" в Симферопольском районе, нанеся удар беспилотниками по ее помповой станции.

Какие ограничения на топливо действуют в Крыму?

Напомним, что в октябре в Крыму почти половина автозаправочных станций прекратила продажи бензина. Из-за дефицита на полуострове ввели жесткие лимиты на продажи топлива, сообщил так называемый "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов.

Было принято решение об ограничении объема продаж топлива – не более 20 литров в одни руки,

– заявил он.

Аксенов признал серьезные проблемы с поставками горючего на полуостров, но заверил, что социальные объекты, коммунальные и экстренные службы якобы обеспечивают полностью.

Важно! Топливный кризис усугубляют успешные атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы России. По подсчетам BBC Russian, по состоянию на середину октября украинские дроны атаковали более 20 крупных российских НПЗ – на 48% больше, чем за весь 2024 год.

Какие еще регионы страдают от топливного кризиса?