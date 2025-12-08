Что происходит с ценами на бензин в России?

Средняя розничная цена в Америке сейчас составляет 2,98 доллара за галлон, или около 60,3 рубля за литр, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

В то же время как цена в России – 67,1 рубля.

В Саудовской Аравии – еще одном мировом лидере по добыче нефти – литр стоит примерно 62 цента. То есть 47 рублей.

Механика ценообразования объясняет разницу,

– отметили в сообщении.

Дело в том, что в Соединенных Штатах половину конечной цены формирует стоимость сырой нефти. Еще 17 % – это налоги. Но в России доля нефти составляет лишь 10 %. А более 60 % приходится на налоги и сборы.

Это означает, что даже при падении мировых котировок российские потребители не получают выгоды, ведь государство компенсирует бюджетные потери за счет внутреннего рынка,

– объяснили в разведке.

Аналитики прогнозируют: цена Brent может снизиться до 50 долларов за баррель в конце следующего года. А к 2027 году – до 40 долларов.

Стоимость Urals традиционно ниже, тогда как бюджетные расчеты кремля базируются на более 60 долларов.

Дефицит доходов будут перекрывать из-за подорожания бензина для населения. То есть россияне платят больше за топливо, чем американцы, и эта тенденция будет только усиливаться.

Важно! Москва "выставляет счет" обычным гражданам, становятся главными финансистами государственной политики, независимо от глобальных рыночных трендов.

Что еще известно о ситуации с бензином в России?

Москва хочет отказаться от привязки розничных цен на топливо к потребительской инфляции. Так Россия перейдет на композитный индекс ценообразования. Об этом сообщили в разведке.

Повышение цен прогнозируют на уровне на 15 – 17 %. Оно произойдет уже 2026 – 2027 годах.

Рост расходов таким образом планируют просто переложить на население.

С каким еще видом топлива имеет проблемы Кремль?