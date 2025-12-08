Що відбувається з цінами на бензин у Росії?

Середня роздрібна ціна в Америці нині становить 2,98 долара за галон, або близько 60,3 рубля за літр, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Водночас як ціна у Росії – 67,1 рубля.

У Саудівській Аравії – ще одному світовому лідері з видобутку нафти – літр коштує приблизно 62 центи. Тобто 47 рублів.

Механіка ціноутворення пояснює різницю,

– зазначили у повідомленні.

Річ у тім, що у Сполучених Штатах половину кінцевої ціни формує вартість сирої нафти. Ще 17 % – це податки. Але у Росії частка нафти становить лише 10 %. А понад 60 % припадає на податки та збори.

Це означає, що навіть при падінні світових котирувань російські споживачі не отримують вигоди, адже держава компенсує бюджетні втрати за рахунок внутрішнього ринку,

– пояснили у розвідці.

Аналітики прогнозують: ціна Brent може знизитися до 50 доларів за барель наприкінці наступного року. А до 2027 року – до 40 доларів.

Вартість Urals традиційно нижча, тоді як бюджетні розрахунки кремля базуються на понад 60 доларів.

Дефіцит доходів перекриватимуть через подорожчання бензину для населення. Тобто росіяни платять більше за паливо, ніж американці, і ця тенденція лише посилюватиметься.

Важливо! Москва "виставляє рахунок" звичайним громадянам, стають головними фінансистами державної політики, незалежно від глобальних ринкових трендів.

Що ще відомо про ситуацію з бензином у Росії?

Москва хоче відмовитися від прив’язки роздрібних цін на пальне до споживчої інфляції. Так Росія перейде на композитний індекс ціноутворення. Про це повідомили у розвідці.

Підвищення цін прогнозують на рівні на 15 – 17 %. Воно відбудеться вже 2026 – 2027 роках.

Зростання витрат таким чином планують просто перекласти на населення.

З яким ще видом палива має проблеми Кремль?