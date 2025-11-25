Що відбувається з цінами на пальне у США?
Понеділок став вже восьмим днем поспіль, коли середня національна ціна зросла у річному вимірі, пише 24 Канал з посиланням на CNN.
Читайте також Не тільки з бензином: у Росії починаються проблеми з іншим видом палива
Це значна зміна, якщо порівнювати з початком року. Тоді бензин був дешевшим на 30, 40 і навіть 50 центів, ніж у той самий час 2024 року.
Ціни на заправках все ще відносно низькі. Ба більше – вони далекі від історичного піка 2022 року. Але вся ця тенденція суперечить ключовому аргументу Трампа щодо доступності цін.
Під час важливої промови з економічної політики в Маямі 6 листопада він заявив, що ціни на бензин впали до найнижчого рівня за два десятиліття. Але насправді середня ціна на бензин становила 3,08 доларів за галон – зовсім не рекорд за десятиліття. Крім того, це лише на кілька центів дешевше, ніж за Байдена роком раніше.
Важливо! В інтерв’ю Fox News міністр фінансів Скотт Бессент стверджував, що ціни на нафту й бензин суттєво знизилися за президента Трампа. Однак у той день ціни на бензин були на три центи вищими, ніж рік тому.
Американці кажуть, що між риторикою Трампа про ціни та реальністю, є розрив. За даними опитування CBS News, 60% американців вважають, що Трамп лише створює враження, що ситуація з цінами та інфляцією краща, ніж насправді.
Стрибок до 5 доларів за галон після вторгнення Росії в Україну у 2022 році спричинив обурення і політичний кошмар для адміністрації Байдена.
Водії у деяких штатах економлять на ціні бензину, якщо порінювати з минулим роком. Наприклад, ціни значно нижчі у:
- Колорадо (на 24 центи);
- Вайомінгу (19 центів);
- Гаваях (12 центів);
- Вісконсині (12 центів);
- Меріленді (9 центів);
- Північній Дакоті (9 центів).
Водночас середні ціни суттєво зросли в таких штатах:
- Орегон (на 27 центів);
- Аляска (26 центів);
- Вашингтон (20 центів);
- Каліфорнія (16 центів);
- Айдахо (16 центів);
- Аризона (14 центів);
- Мічиган (9 центів);
- Невада (9 центів).
Прогнозується, що середня національна ціна бензину на День подяки становитиме 3,02 долара – це один із найнижчих показників на День подяки з часу пандемії 2020 року. З урахуванням інфляції, ціни на бензин на День подяки не були такими низькими з 2016 року.
Цікаво! Дехто на Уолл-стріт очікує ще нижчих цін у 2026 році.
Нагадаємо, що Дональд Трамп вже раніше заявляв, що Америка стає успішнішою за його керівництва. Про це він писав у своїй соцмережі.
Ціни падають, доходи зростають, кордони закриті, бензин дешевий, інфляція мертва – наша країна процвітає,
– повідомляв Трамп.
Зауважте! Він додав, що спостерігається також великий наплив компаній до США.
Що ще відомо щодо США?
SLB – нафтосервісна компанія, яка має штаб-квартиру у США, – продовжує працювати з "Роснєфтью". І це попри санкції.
Російський філіал SLB – ТОВ "Технологічна компанія Шлюмберже" – став учасником у тендері на надання послуг доставки вантажів на нафтогазові родовища проєктів Восток ойл і ТБС.