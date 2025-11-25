Що відбувається з цінами на пальне у США?

Понеділок став вже восьмим днем поспіль, коли середня національна ціна зросла у річному вимірі, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Читайте також Не тільки з бензином: у Росії починаються проблеми з іншим видом палива

Це значна зміна, якщо порівнювати з початком року. Тоді бензин був дешевшим на 30, 40 і навіть 50 центів, ніж у той самий час 2024 року.

Ціни на заправках все ще відносно низькі. Ба більше – вони далекі від історичного піка 2022 року. Але вся ця тенденція суперечить ключовому аргументу Трампа щодо доступності цін.

Під час важливої промови з економічної політики в Маямі 6 листопада він заявив, що ціни на бензин впали до найнижчого рівня за два десятиліття. Але насправді середня ціна на бензин становила 3,08 доларів за галон – зовсім не рекорд за десятиліття. Крім того, це лише на кілька центів дешевше, ніж за Байдена роком раніше.

Важливо! В інтерв’ю Fox News міністр фінансів Скотт Бессент стверджував, що ціни на нафту й бензин суттєво знизилися за президента Трампа. Однак у той день ціни на бензин були на три центи вищими, ніж рік тому.

Американці кажуть, що між риторикою Трампа про ціни та реальністю, є розрив. За даними опитування CBS News, 60% американців вважають, що Трамп лише створює враження, що ситуація з цінами та інфляцією краща, ніж насправді.

Стрибок до 5 доларів за галон після вторгнення Росії в Україну у 2022 році спричинив обурення і політичний кошмар для адміністрації Байдена.

Водії у деяких штатах економлять на ціні бензину, якщо порінювати з минулим роком. Наприклад, ціни значно нижчі у:

Колорадо (на 24 центи); Вайомінгу (19 центів); Гаваях (12 центів); Вісконсині (12 центів); Меріленді (9 центів); Північній Дакоті (9 центів).

Водночас середні ціни суттєво зросли в таких штатах:

Орегон (на 27 центів); Аляска (26 центів); Вашингтон (20 центів); Каліфорнія (16 центів); Айдахо (16 центів); Аризона (14 центів); Мічиган (9 центів); Невада (9 центів).

Прогнозується, що середня національна ціна бензину на День подяки становитиме 3,02 долара – це один із найнижчих показників на День подяки з часу пандемії 2020 року. З урахуванням інфляції, ціни на бензин на День подяки не були такими низькими з 2016 року.

Цікаво! Дехто на Уолл-стріт очікує ще нижчих цін у 2026 році.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вже раніше заявляв, що Америка стає успішнішою за його керівництва. Про це він писав у своїй соцмережі.

Ціни падають, доходи зростають, кордони закриті, бензин дешевий, інфляція мертва – наша країна процвітає,

– повідомляв Трамп.

Зауважте! Він додав, що спостерігається також великий наплив компаній до США.

Що ще відомо щодо США?