Що відомо про поставки білоруського бензину до Росії?

У жовтні обсяг біржових торгів білоруським паливом зріс у 47 разів у річному вимірі — до 36 480 тонн, передає 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "The Moscow Times".

У листопаді зростання поставок продовжилося: за перші 19 днів місяця на біржі продали 21 720 тонн білоруського бензину. Це у 7 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Однак зростання продажів білоруського дизпалива поки не спостерігається. У жовтні обсяг торгів впав на 27% у річному вимірі – до 27 360 тонн, а з 1 по 19 листопада поставки зросли на 21% – до 23 820 тонн.

Протягом останнього місяця ціни на нафтопродукти на Петербурзькій біржі почали знижуватися. З 24 жовтня по 25 листопад:

вартість бензину Аі-92 впала на 19% – до 60 049 рублів за тонну;

Аі-95 подешевшав на 9% – до 79 645 рублів за тонну;

ціна на дизельне паливо знизилася на 11% – до 57 606 рублів за тонну.

До цього ціни на паливо зростали до історичних максимумів на тлі ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах (НПЗ) і високого попиту.

Згідно з інформацією, з серпня по жовтень, після низки атак дронів, переробка нафти в Росії скоротилася на 6% відносно липня і на стільки ж – у річному порівнянні. Для насичення внутрішнього ринку паливом уряд до кінця 2025 року заборонив експорт бензину й дизпалива з країни.

Також влада відкрила імпорт бензину з Білорусі, Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру. Бензин у Білорусі виробляють Мозирський і Новополоцький НПЗ.

До запровадження санкцій ЄС у 2020 році обсяг виробництва бензину в країні становив 3,2 мільйона тонн, із них 1,3 мільйона тонн компанії постачали на білоруський ринок, а 1,8 мільйона – на експорт. Виходячи з цих даних, щомісяця Білорусь може поставляти до Росії близько 150 тисяч тонн бензину.

Зверніть увагу! Поточні обсяги поставок білоруського палива не настільки значущі на тлі загального обсягу споживання бензину в Росії, але вони важливі для стабілізації ринку в умовах випадання частини виробництва.

Нагадаємо, що Росія має ще й проблеми з автомобільним газом. Про це повідомили учасники руху громадянського спротиву "ОТПОР" із Карачаєво-Черкеської Республіки.

Наразі на півдні Росії починаються проблеми з автомобільним газом, а в одному з великих селищ республіки на всіх АГЗС газ повністю зник.

Бензин же раніше зник або став доступний тільки окупаційним військам. Люди почали переходити на газ, але його теж бракує.

Зауважте! Причиною таких обставин є сильний дефіцит, а також перенаправлення газових і паливних запасів на потреби військово-промислового комплексу та фронту.

Що ще відомо про допомогу Росії від Білорусії?

Експорт бензину з Білорусі до Росії залізницею зріс ще у вересні зріс. Він збільшився у чотири рази порівняно з серпнем.