Що відомо про постачання пального до Росії?

Москва таким чином намагається подолати дефіцит пального, спричинений українськими ударами по її енергетичній інфраструктурі, пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Протягом останніх тижнів кілька російських регіонів запровадили нормування пального та тимчасово заморозили ціни на нього. Причиною стала нестача популярних марок бензину, яка виникла внаслідок атак дронів на нафтопереробні заводи та інші енергетичні об’єкти. Крім того, Москва обмежила експорт бензину та дизельного пального.

Росія вже торік збільшила імпорт пального з Білорусі, щоб покрити власний дефіцит,

– йдеться у матеріалі.

За словами джерел, постачання бензину залізницею з білоруських НПЗ на російський внутрішній ринок у вересні зросло до 49 000 метричних тонн (це приблизно 14 500 барелів на добу). Також повідомляється, що поставки дизельного пального становили 33 000 тонн у тому ж місяці

Водночас транзит білоруського бензину через Росію для подальшого експорту через російські порти зріс приблизно на 1% у вересні – до 140 000 тонн. Білорусь користується російськими портами для перевалки своїх нафтопродуктів з березня 2021 року, відповідно до угоди про співпрацю між Москвою та Мінськом.

Утім, такі перевалки зменшилися майже на 40% у річному вимірі – до 1,17 мільйона тонн у період із січня по вересень. Це пов’язано зі зниженням обсягів переробки нафти,

– пояснили у Reuters.

Зауважте! Два білоруські нафтопереробні заводи – "Нафтан" і Мозирський НПЗ – мають річну потужність по 12 мільйонів тонн (близько 240 000 барелів на добу). Однак зазвичай вони переробляють приблизно 9 мільйонів тонн на рік, або близько 180 000 барелів на добу.

Що відомо про ситуацію з пальним у Росії?

Російська влада планує купувати бензин за кордоном. Про це пише російське пропагандистське ЗМІ "Комерсант".

У вересні Рада Євразійської економічної комісії (ЄЕК) обнулила ввізне мито на:

бензин; дизпаливо; суднове паливо; авіагас.

Безмитне ввезення діятиме до 30 червня 2026 року, а рішення набуде чинності за 10 днів.

Зверніть увагу! Зараз російському паливному ринку бракує близько 20% від місячного обсягу споживання бензину.

Що слід знати про атаки на НПЗ?