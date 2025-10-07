Что известно о поставках топлива в Россию?
Москва таким образом пытается преодолеть дефицит горючего, вызванный украинскими ударами по ее энергетической инфраструктуре, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Екатеринбург накрыл топливный кризис: водители возмущены ограничениями на АЗС
В течение последних недель несколько российских регионов ввели нормирование топлива и временно заморозили цены на него. Причиной стала нехватка популярных марок бензина, которая возникла в результате атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы и другие энергетические объекты. Кроме того, Москва ограничила экспорт бензина и дизельного топлива.
Россия уже в прошлом году увеличила импорт топлива из Беларуси, чтобы покрыть собственный дефицит,
– говорится в материале.
По словам источников, поставки бензина по железной дороге из белорусских НПЗ на российский внутренний рынок в сентябре выросли до 49 000 метрических тонн (это примерно 14 500 баррелей в сутки). Также сообщается, что поставки дизельного топлива составили 33 000 тонн в том же месяце
В то же время транзит белорусского бензина через Россию для дальнейшего экспорта через российские порты вырос примерно на 1% в сентябре – до 140 000 тонн. Беларусь пользуется российскими портами для перевалки своих нефтепродуктов с марта 2021 года, в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Москвой и Минском.
Впрочем, такие перевалки уменьшились почти на 40% в годовом измерении – до 1,17 миллиона тонн в период с января по сентябрь. Это связано со снижением объемов переработки нефти,
– объяснили в Reuters.
Заметьте! Два белорусских нефтеперерабатывающих завода – "Нафтан" и Мозырский НПЗ – имеют годовую мощность по 12 миллионов тонн (около 240 000 баррелей в сутки). Однако обычно они перерабатывают примерно 9 миллионов тонн в год, или около 180 000 баррелей в сутки.
Что известно о ситуации с топливом в России?
Российские власти планируют покупать бензин за рубежом. Об этом пишет российское пропагандистское СМИ "Коммерсант".
В сентябре Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил ввозную пошлину на:
- бензин;
- дизтопливо;
- судовое топливо;
- авиакеросин.
Беспошлинный ввоз будет действовать до 30 июня 2026 года, а решение вступит в силу через 10 дней.
Обратите внимание! Сейчас российскому топливному рынку не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина.
Что следует знать об атаках на НПЗ?
Ночью 4 октября Украина нанесла удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез". Он является одним из крупнейших заводов в России.
Он является в частности одним из ключевых экспортеров России и вторым по мощности. Его переработки составляет более 20 миллионов тонн.