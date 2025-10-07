Какие ограничения действуют в Екатеринбурге?

В российском городе лимитируют продажи бензина на заправках. Впервые ограничения вводят даже на дизельное топливо, сообщает 24 Канал со ссылкой на FREEДОМ. LIFE.

Смотрите также Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России: Reuters указало на впечатляющие последствия

На сегодня многие АЗС Екатеринбурга продают по 30 литров бензина в одни руки. Также сократили продажи дизеля до 70 литров на одного водителя.

На некоторых заправках появились объявления с сообщениями об ограничении продаж горючего.

По информации российских изданий, жители города жалуются на перебои с поставками топлива. Поэтому АЗС не отпускают бензин и дизель "про запас".

По их словам, ситуация неутешительная в разных районах города:

одни АЗС не позволяют заправлять более 20-30 литров бензина в одну машину;

другие заправки запрещаются наливать топливо в канистры;

третьи вообще не имеют ни бензина марки А-95, ни дизтоплива.

Где еще ощущается топливный кризис?

Однако, Екатеринбург – далеко не единственный город, который страдает от топливного кризиса в России. Недавно ограничения на продажи горючего ввели в соседней Челябинской области.

Серьезные проблемы с топливом наблюдаются в Приморском крае и Владивостоке. Там на АЗС выстраиваются километровые очереди. Водители жалуются на полное отсутствие бензина и дизеля и иногда даже дерутся за топливо.

Но больше всего от топливного дефицита страдает оккупированный Крым. Перебои с поставками бензина и дизеля в регионе начались уже давно, а недавно ввели ограничения в 20 литров бензина в одни руки.

Важно! Одной из ключевых причин острого дефицита топлива в России стали атаки украинских дронов на российские НПЗ. По данным The Washington Post, беспилотники из Украины вызвали до 70% остановок работы заводов.

Как Россия борется с топливным кризисом?