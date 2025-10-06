После атаки дронов 4 октября завод в Киришах остановил установку первичной переработки нефти CDU-6 – самую мощную на предприятии, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какие убытки понесет Россия после атаки на НПЗ в Киришах?

Восстановление работы установки может длиться около месяца.

Установка CDU-6 имеет мощность 8 миллионов тонн в год (или 160 000 баррелей в сутки) и обеспечивает около 40% общей мощности переработки завода. Также сообщается, что предприятие, подконтрольное компании "Сургутнефтегаз", восстанавливает работу еще одной основной установки, поврежденной дронами в середине сентября.

Остановка мощной установки может привести к незначительному сокращению производства нефтепродуктов. Это происходит на фоне топливного кризиса в России, которая сталкивается с дефицитом некоторых популярных видов бензина из-за постоянных атак украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру страны.

Источники отметили, что во время ремонта CDU-6 завод будет работать на 70% своей мощности благодаря использованию других установок, которые будут превышать свои номинальные показатели.

Обратите внимание! 2024 году НПЗ в Киришах переработал 17,5 миллионов тонн нефти, что составляет 6,6% общего объема переработки нефти в России. Тогда предприятие произвело 2 миллиона тонн бензина, 7,1 миллиона тонн дизельного топлива, 6,1 миллиона тонн мазута и 600 000 тонн битума.

Заметим, что нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области был атакован в ходе совместной операции ССО совместно с повстанческим движением "Черная искра".

Справка: В интервью 24 Каналу аналитик по нацбезопасности США и внешней политики, эксперт-международник Марк Тот отметил, что в результате украинских ударов по НПЗ Россия теряет большие деньги, которые планировала использовать для продолжения боевых действий против Украины. Агрессор теряет 1 миллион баррелей или 65 миллионов долларов в сутки. К тому же потребительские цены в России выросли на 40%.

