Кроме того, удары по НПЗ, которые уменьшают способность России финансировать войну, тоже влияют на способность Украины бороться. Социальные факторы, такие как колоссальные потери россиян в войне и возвращение раненых оккупантов, которые будут требовать поддержки и ухода, также будут иметь влияние.

Полковник США в отставке Джон Свит и аналитик по нацбезопасности США и внешней политике, эксперт-международник Марк Тот специально для 24 Канала проанализировали, что может переломить ход войны, как долго Россия еще может воевать и сколько денег теряет из-за ударов Украины по НПЗ. Детали – читайте далее в материале.

Какое решение может переломить ход войны?

США рассматривают возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk и уже разрешили нанесение некоторых ударов вглубь территории России. Об этом сообщил генерал Кит Келлог, специальный посланник США по вопросам Украины. Полковник Свит, какую роль это может сыграть в продолжающейся кампании Украины против российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры?

Джон Свит: Ракета Tomahawk – это, безусловно, еще один инструмент в арсенале вооружений, который Украина может использовать для поражения целей на территории России. Я бы сказал, что Tomahawk будут применяться преимущественно по военным объектам, в частности аэродромам, скоплениям войск, штабам. В то же время беспилотники, которые есть у Украины, а также другие системы вооружений, будут использоваться для ударов по стратегическим объектам, таких как нефтеперерабатывающие заводы.

Эти системы, очевидно, предназначены для того, чтобы остановить способность России перерабатывать нефть и продавать ее. Tomahawk – это еще инструмент в арсенале, но очень эффективный, высокоточный, способный наносить удары на большую глубину. Он будет применяться против военных целей внутри России.

Ожидаете ли вы, что администрация Трампа все-таки предоставит Украине такие дальнобойные ракеты? Если это произойдет, может ли это стать переломным моментом, усилив давление на военную машину Путина и его логистику?

Джон Свит: Это решение имеет два аспекта. Прежде всего это возможность наносить точные удары на большую глубину. Сигнал Путину такой: "Мы предоставим Украине такие системы вооружений, чтобы она могла поражать объекты, которые вы используете для атак. За продолжение ударов баллистическими ракетами и беспилотниками по украинским гражданским объектам придется платить".

В дополнение к другим возможностям, ракета Tomahawk – это высокоточная система, способная наносить удары вглубь территории России и стоить Путину потерь активов.

Марк, может ли сама перспектива возможной поставки крылатых ракет Tomahawk Украине лишить Владимира Путина спокойного сна и заставить его серьезно задуматься о последствиях? Рассматриваете ли вы это как инструмент давления со стороны США на Путина или как реальный и продуманный план, который позволит Украине получить возможность наносить более глубокие и стратегические удары, способные изменить ход этой войны?

Марк Тот: Это, безусловно, сигнал со стороны Белого дома. Мы видим, что Джей Ди Вэнс, человек, который не особо поддерживает военную помощь за границу, уже говорит, что этот вопрос рассматривается. То есть это очевидный сигнал Путину: "Мы настроены серьезно. Наше терпение заканчивается, и тебе лучше начать реагировать". Это тот самый элемент, о котором говорил Джон.

Относительно того, лишает ли это Путина сна, то думаю, что да. Если взглянуть шире, мы привыкли воспринимать эту войну как статическую кампанию на Востоке и Юге Украины. Но на самом деле есть множество направлений, которые совсем не статичны.

Взять Черное море: уничтожение части флота и уход из Севастополя ослабили и фактически нейтрализовали направление. Это имело реальные последствия. В начале войны мы все беспокоились, не станет ли Одесса следующей целью, могут ли действия из Одессы повлиять на Приднестровье и, в конце концов, на Молдову. Это одно направление, которое было задето.

Другое – это удары по Курску. Идея о российском тыле исчезла. Вдруг России пришлось защищать внутренние линии, выделять войска для этого. Украина блестяще справилась с задачей лишить противника ощущения безопасности. Еще одно направление – это воздушное превосходство над Украиной. Россию также удалось лишить и его.

Но самое главное, самое масштабное – это нефтяная и энергетическая инфраструктура. Это еще одно направление, которое начинает рушиться вокруг Путина. Tomahawk – еще один элемент, который делает войну динамичной, а не статичной, что мы могли недооценить в начале. Итак, ответ положительный – он потеряет сон.

Что Путин задумал в отношении НАТО?

Президент США Дональд Трамп публично заявил, что Украина имеет потенциал и возможность вернуть все территории, которые были захвачены российской стороной. Считаете ли вы это серьезным разворотом позиции Трампа в отношении Украины? Или это просто еще один инструмент переговоров и давления на Путина и его окружение?

Марк Тот: Пока рано судить. Думаю, сейчас Трамп все еще находится на стадии передачи сигнала Путину. Он говорит: "Хватит! Подумай о цене. Хочешь сохранить что-то или потеряешь все". Трамп пытается донести это до Путина. Но, по моему мнению, время покажет. Пока рано говорить, решил ли Трамп поддерживать Украину до победы, или это просто попытка заставить Путина сесть за стол переговоров.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Россия в последнее время отказалась как от двусторонних переговоров с Украиной, так и от трехсторонних встреч с США, призвав Москву опомниться и признать реальность потерь на фронте. Полковник Свит, по вашему мнению, что это может сказать о текущих боевых возможностях противника и их моральном состоянии? А также почему они упорно избегают любых переговоров?

Джон Свит: Они избегают переговоров, ведь их цель – капитуляция Украины. Путин это ясно дал понять. Он не намерен вести переговоры, останавливать войну. Он обращается к союзникам Северной Корее, Китаю, Ирану за поддержкой, вооружением и солдатами для боевых действий. Он верит, что сможет победить в войне на истощение. Он считает, что сможет переиграть НАТО в воле к победе.

Очевидно, Путин пытается заставить НАТО замкнуться на себе. Отсюда и нарушение воздушного пространства Альянса. Но это дает прямо противоположный результат. Альянс сплотился и укрепил свои позиции. Создана восточно-центральная система воздушного патрулирования. Сейчас в Балтийском море действуют патрули НАТО, которые перехватывают российские суда, которые ранее угрожали кабелям под водой. Это привело к противоположному эффекту для НАТО.

Над воздушным пространством северных стран, в частности Дании, были зафиксированы неизвестные БПЛА, которые совершали пролеты над важными военными объектами. Правительство этих стран приняло решение не сбивать эти беспилотники. Однако при этом они также официально заявили, что, по имеющейся информации, эти дроны не прибыли из России и не представляют прямой угрозы со стороны этой страны. Марк, как вы оцениваете ситуацию? Чего ожидаете дальше?

Марк Тот: Европе нужно перехватывать и сбивать беспилотники, иначе ситуация ухудшится. Это фактически "зеленый свет" для того, чего достигает Путин. Поскольку он терпит поражения на разных направлениях этой войны, он пытается открыть еще одно направление, чтобы заставить НАТО отступить от поддержки Украины. Делает он это через гибридную войну.

Пока непонятно, кто именно стоит за этими беспилотниками. Владимир Зеленский имеет версию, что их запускают с теневых судов в Балтийском море, и это возможно. Все продолжится, если не сбивать аппараты и не дать сигнал, что "мы не будем терпеть". Надеюсь, что когда лидеры соберутся в Копенгагене, они скажут, что не уступят Путину это направление и это не сработает как отвлекающий маневр от войны в Украине. И начнут отвоевывать это пространство.

Президент Дональд Трамп заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса, что вызвало дискуссию среди европейских лидеров. В частности, Франции и Финляндии, которые выступают против таких мер. Полковник Свит, следует ли НАТО сделать этот шаг? Какие последствия и потенциальные риски мы можем увидеть?

Джон Свит: Марк точно сказал, если не остановить это, то все будет продолжаться. Они будут продолжать проверять границы допустимого – будут заходить все глубже с использованием различных систем, беспилотников, вертолетов. Мы уже видели вертолеты в Эстонии и истребители, которые нарушают суверенное воздушное пространство стран НАТО. Это реальная проблема и ее необходимо решать.

Вопрос не в том, сбивать ли эти самолеты и беспилотники над территорией НАТО. Это суверенная территория, и эти воздушные суда не должны там находиться. Вопрос в том, сбивать ли их при приближении к территории НАТО, над Калининградом или Беларусью. Думаю, этого не произойдет. Но имеющиеся протоколы, по которым силы НАТО должны перехватывать такие воздушные цели, необходимо пересмотреть. Потому что они замедляют реакцию.

Это подвергает риску пилотов НАТО, если им приходится требовать разрешение у штаба Альянса на открытие огня. Протоколы должны работать эффективно. Я считаю, что в конечном итоге НАТО начнет поражать эти цели при входе в воздушное пространство Альянса.

Согласно публикации в The Telegraph, Альянс может усилить поддержку Украины, а также активизировать перехват российских воздушных средств. НАТО может развернуть или хотя бы принять участие в создании зоны воздушного патрулирования над Западом Украины. Каковы шансы на реализацию этого плана? Не считаете ли вы, что угроза введения бесполетной зоны используется только как инструмент давления в переговорах с Путиным?

Марк Тот: По моему мнению, для Европы это больше, чем инструмент давления. Мои источники в Польше и других странах сообщают о серьезной тревоге. Война реальна. Последствия также реальны. Теперь это чувствуют Польша, Эстония, Румыния. Они хотят действий, в частности "Стену дронов", как предлагает Урсула фон дер Ляйен. Если стена не будет защищать Украину и не будет перехватывать ракеты на НАТО, то она неэффективна.

Необходим многоуровневый подход. Поэтому, на их взгляд, время действовать. Это то, о чем надо перестать говорить и начать реализовывать. Джон и я давно выступаем за создание воздушного щита хотя бы над западной частью Украины. Сейчас есть еще больше оснований из-за нарушения воздуха российскими истребителями и беспилотниками.

Не кажется ли вам, что администрация Дональда Трампа фактически устранилась от этой серьезной ситуации, от напряженности, связанной с вторжением российских дронов в воздушное пространство Польши и Эстонии? Как вы оцениваете эту позицию Белого дома?

Марк Тот: Здесь есть два взгляда. Первая мысль – Трамп отстранился и потерял интерес, не сумев заставить Путина принять мир на своих условиях. Вторая – время покажет, историки напишут об этом. Возможно, Трамп хочет, чтобы Европа самостоятельно финансировала оборону и серьезно внедряла программы, а не рассчитывала на США. Я предпочел бы, и Джон тоже, чтобы мы делали это совместно, но этого не будет.

Возможно, я идеалист. Но надеюсь, что это попытка побудить Европу к действиям и мотивации. Но время покажет. Сейчас мы не можем дать точную оценку.

Сколько денег Россия теряет ежедневно из-за ударов по НПЗ?

Украина продолжает наносить глубокие удары по территории России, ее нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Дефицит топлива уже достиг Москвы и многих других областей России. В оккупированном Крыму наблюдается серьезный топливный коллапс. Как долго Путин и сама отрасль смогут выдерживать такие интенсивные атаки дронов на нефтеперерабатывающие мощности?

Марк Тот: Здесь нужен хрустальный шар, поскольку диктаторы умеют держать контроль над страной. Но эффект огромный. На прошлой неделе оценили, что повреждено около 18% нефтеперерабатывающих мощностей России. Сейчас, через 7 дней, эта цифра составляет 25%. Примерно 65 миллионов долларов или 1 миллион баррелей в сутки не достигают фронта и производств. Потребительские цены выросли на 40%. Влияние видимое.

Это не так уж отличается от британской морской блокады Германии в Первой мировой войне. Она оказала реальное влияние на, казалось бы, статичную войну, вызвала дефицит топлива, нехватку продовольствия и т.д. и вошла в историю как голод зимы 1916 – 1917 годов.

Еще один момент, который нельзя забывать. Есть мнение, что Россия – это просто бензоколонка. Вся ее экономика построена вокруг этого. В той мере, которой Украина продолжает атаковать эту бензоколонку и разрушать ее, – это только к лучшему. Это еще одно направление, в котором Украина одерживает победу. Я начинаю думать, что война не такая статичная, как мы думали. Украина доказывает, что побеждает на других фронтах.

Украина подверглась массированной атаке со стороны России с применением беспилотников и ракет. Как всегда, Россия нанесла удары по мирным городам и гражданскому населению. Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит наносить ответные удары по территории России. В частности, по российским НПЗ, чтобы подтолкнуть Кремль к дипломатии. Полковник Свит, по вашему мнению, какими будут следующие шаги Киева?

Джон Свит: Я считаю, что Киев должен сделать три вещи. Прежде всего остановить кровопролитие. Нужна полноценная система ПВО, чтобы лишить Россию ударов баллистическими ракетами и беспилотниками. Это требует не только оборонительных средств, но и ударов вглубь территории России по аэродромам, с которых взлетают бомбардировщики, и по объектам, где производятся баллистические ракеты.

Говорится о сочетании наступательных и оборонительных действий. Нужно остановить поток российских войск, которые проникают на территорию Украины. Украина может уничтожать тысячу российских солдат за сутки. Но если завтра прибудет еще тысяча – это игра с нулевым результатом. Важно перехватывать подкрепление.

Нужно перекрыть финансирование, продолжая удары по нефтеперерабатывающим заводам и заводам СПГ (сжиженный природный газ, – 24 Канал), чтобы лишить Россию ресурсов для войны против Украины. Наступит момент, когда Китай, Северная Корея и Иран прекратят поддержку, если иссякнут деньги. Все часто упирается в финансы. Как отметил Марк, у России заканчиваются средства, а удары Украины дают результат.

Нужно помнить, что в Афганистане войну остановили матери, кроме влияния на общество. Матери, которые протестовали против Москвы из-за гибели 15 тысяч солдат в Афганистане. Это те самые матери, которые сегодня преимущественно молчат несмотря на 1 миллион 100 тысяч потерь в России.

Президент Дональд Трамп выразил поддержку украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре. Марк, как вы считаете, возможно ли отключение электроэнергии в российских городах этой осенью и зимой?

Марк Тот: Отключения электроэнергии имеют гуманитарные последствия, но в войне нарушают производство боеприпасов и вооружений для России. Как лучше всего выразился президент Зеленский, удары по российской нефтяной и энергетической инфраструктуре эффективнее санкций. Именно они наносят реальный ущерб.

Если мы увидим отключения, это будет свидетельством того, что удары становятся все более результативными. Я надеюсь, что они продолжатся. Потому что это направление, в котором Украина начинает побеждать, и ей нужно одержать решающую победу. Я не желаю страданий ни одной стороне, но отключение электроэнергии стоит учитывать.

Сколько еще Россия может воевать?

Полковник Свит, вы упомянули матерей, которые сыграли ключевую роль и заставили бывшее руководство СССР принять решение о прекращении войны в Афганистане. Чувствуете ли вы, что сейчас в России растет социальное давление из-за огромных потерь в этой войне? Некоторые аналитики утверждают, что Путин имеет от 6 до 12 месяцев, чтобы продолжать войну, но у него нет еще нескольких лет. Как вы оцениваете ситуацию, учитывая нынешние темпы потерь, которых несет Россия?

Джон Свит: Я не уверен, что Россия сможет выдержать это еще несколько лет. Они могут мобилизовать людей, привлекать молодежь и отправлять ее на смерть в Украину. Но количественное превосходство не принесет победы в этой войне, потому что современные технологии превосходят массу.

Я считаю, что российские матери могут сыграть важную роль, продолжая протестовать против войны и гибели своих детей. Кроме того, раненые солдаты, которые возвращаются в общество, будут требовать ухода и поддержки. Это создаст дополнительную нагрузку. Но российское общество исторически способно испытывать колоссальные страдания.

Думаю, мы приближаемся к переломному моменту. Если посмотреть на опросы, насколько они правдивы в России, то видно снижение поддержки от 100% до 80%, а по некоторым данным, до 75% населения, которое выступает за переговорное завершение войны. Это будет влиять дальше.

Когда я говорю страдания, я имею в виду недостаток еды, воды, энергии. С наступлением зимы, особенно в России, это будет иметь серьезные последствия. Продолжение ударов по нефтеперерабатывающим заводам положительно влияет на способность Украины бороться.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что эта война завершится переговорами. Полковник Свит, он прав? Ожидаете ли вы какого-либо соглашения о прекращении огня или временного мира в этом или следующем году? Куда движется эта война?

Джон Свит: Возможно, война завершится переговорами, но не в ближайшие 6 или 12 месяцев. Поскольку Путин считает, что имеет внешнюю финансовую поддержку. Он уверен, что получает необходимое вооружение от внешних источников и может мобилизовать население. Он верит, что сможет переждать волю НАТО и запугать Альянс другими способами.

Но, как я уже говорил, его нынешние действия, попытки повлиять на выборы, например, в Молдове, провалились. Попытки запугать НАТО через воздушные вторжения были отбиты и наоборот привели к еще большему сплочению Альянса по вопросам обороны. Поэтому посмотрим, время покажет. Но я думаю, что в конечном итоге он или сядет за стол переговоров, или будет отстранен от власти.