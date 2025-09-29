Речь идет о замороженных российских активах на сумму примерно 200 миллиардов евро. Их можно было бы использовать для прямой помощи Киеву или как гарантию для кредита на покупку оружия и усиление украинской обороны против России, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Решится ли Запад предоставить Украине решающее финансовое оружие?
Периодически от западных лидеров звучат предложения использовать эти деньги в пользу Украины, но потом они дают заднюю.
Отходя от предыдущей политики своей страны канцлер Германии Фридрих Мерц недавно обратился к своим партнерам по ЕС. Он призвал их использовать замороженные активы. Канцлер объяснил, что это могло бы разблокировать заем в 122 миллиардов евро для Киева и продемонстрировать решимость в противостоянии российской агрессии.
Эти средства должны быть возвращены после того, как Россия возместит Украине убытки, вызванные войной.
Удар по Киеву и другим городам в выходные – настолько же признак российского отчаяния, сколько и силы. Украина преуспевает в поражении вражеских нефтеперерабатывающих заводов. Пришло время дать им финансовое оружие, которое может оказаться решающим,
– говорится в материале издания.
Напомним, что Россия до сих пор не настроена завершать войну. Многочисленные уступки Трампа Путину не изменили ситуацию. Разочаровавшись в российском диктаторе, президент США усилил санкции против стран, которые помогают российской военной машине, например Индии. Последнее заявление Трампа о том, что Украина может победить при поддержке ЕС, вероятно, свидетельствует о его желании отойти от конфликта.
Кроме того, заметим, что Трамп не передает, а продает оружие для Украины ее союзникам по НАТО. Поэтому европейцы нуждаются в средствах для финансирования вооружения для Киева.
Последние новости о замороженных активах
- ЕС предлагает Украине репарационный кредит на основе российских активов для финансирования обороны, причем капитал активов не будет затрагиваться. Украина будет возвращать репарационный кредит только после того, как Россия оплатит репарации за войну.
- Швеция вслед за Германией поддержала идею передачи Украине замороженных российских активов.
- Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что ЕС не может конфисковать замороженные активы России, поскольку это нарушит международное право и доверие.