Сколько может получить Украина?

Речь идет о сумме размере до 130 миллиардов евро, которые Украина может получить как прямую поддержку бюджета. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, передает 24 Канал.

Механизм "репарационного кредита" предусматривает, что де-факто российские деньги перейдут в пользование Украине, а де-юре право требования (например, в форме беспроцентных ценных бумаг) останется у Центробанка России,

– отметила Пидласа.

По ее словам, Украине придется возвращать этот заем только в том случае, если Москва выплатит репарации за причиненный ущерб во время войны.

Впрочем, Пидласа считает, что этого не произойдет никогда.

Здесь важно понимать: определяя размер финансирования, ЕС будет ориентироваться на потребность во внешнем финансировании украинского бюджета, подтвержденную МВФ. А МВФ будет настаивать на удержании дефицита бюджета в разумных пределах. То есть размер финансирования может быть меньше чем 130 млрд евро,

– подчеркнула она.

Кроме того, Пидласа добавила, что не стоит сразу ожидать сотни миллиардов евро. Средства не поступят даже за один год. По ее мнению, вероятно, средства разобьются на транши, как обычно делают в ЕС с макрофинансовой помощью.

При этом она подчеркнула, что пока что предоставление "репарационного займа" под вопросом.

Предварительно решение о "репарационном кредите" должно приниматься всеми странами-членами единогласно, что пока накладывает большую неопределенность на перспективы реализации механизма,

– подытожила Пидласа.

Важно! После полномасштабного вторжения России западные страны заморозили за рубежом около 300 миллиардов долларов активов, принадлежащих России. Из этой суммы, по словам Пидласы, в Бельгии хранится примерно 175 миллиардов евро, однако около 45 миллиардов из них в 2025 году придется вернуть государствам "Большой семерки" в качестве погашения выданных кредитов по программе ERA.

Кто еще поддерживает предоставление кредита?

Ранее предоставление "репарационного кредита" Украине поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц. Он предложил предоставить 140 миллиардов евро, пишет Financial Times.

Канцлер подчеркнул, что заем должен быть беспроцентный и гарантироваться средствами стран ЕС сначала, а затем с помощью бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы.

Германия была и остается осторожной в отношении конфискации замороженных активов российского Центробанка в Европе. Но это не должно нас останавливать: мы должны найти способ направить эти средства на оборону Украины,

– подчеркнул Мерц.

"Репарационный кредит" для Украины: что известно?