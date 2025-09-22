Что предлагает Сенат по активам России?

Совместная инициатива демократов и республиканцев получила название REPO Implementation Act of 2025, сообщает 24 Канал со ссылкой на комитет Сената США по международным отношениям.

Смотрите также Замороженные российские активы: Германия стремится выполнить ответственность перед Украиной

Новый законопроект должен внести изменения в принятый в апреле 2024 года REPO Act "Восстановление экономического благосостояния и возможностей для украинцев", который позволяет изымать замороженные российские активы и использовать их для помощи Украине.

Незаконная война России в Украине привела к катастрофическим разрушениям и потерям человеческих жизней, и Путин должен понести ответственность. Использование замороженных российских государственных активов – необходимый шаг, чтобы Украина имела ресурсы для обороны и восстановления. Это позволяет нам поддерживать Киев без дополнительных затрат для американских налогоплательщиков,

– заявила демократ Джин Шахин.

По словам сенаторов, REPO 2.0 будет стимулировать администрацию президента Дональда Трампа и союзников США в G7 начать регулярное изъятие замороженных активов в пользу Украины.

Законопроект предусматривает:

Около 5 миллиардов долларов замороженных российских активов переведут под юрисдикцию США на счет с начислением процентов;

По меньшей мере 250 миллионов долларов с этого счета будут предоставлять Украине каждые 90 дней;

США будут проводить дипломатическую кампанию, чтобы убедить союзников направлять каждый квартал не менее 5% (около 15 миллиардов долларов) заблокированных российских средств в пользу Украины;

Регулярно составлять отчет о том, сколько российских активов еще осталось за пределами США.

Новый закон обеспечит предсказуемую поддержку Украины, закрепив распределение активов по графику. Это еще больше усилит давление на финансовых покровителей режима Путина. Конгресс уже разрешил передачу российских активов Киеву, а теперь мы создаем механизм регулярных выплат,

– добавил сенатор Ричард Блументаль.

Что в ЕС говорят о замороженных активах?

По информации Reuters, в Европе активно обсуждают использование замороженных российских активов. В частности, европейские лидеры рассматривают вариант использования денег для предоставления Украине так называемого "репарационного займа".

Идея заключается в том, чтобы заменить эти активы беспроцентными облигациями Еврокомиссии, гарантированными государствами-членами, что позволит обойти возможное вето Венгрии, которая против использования средств России, и разместить активы под более выгодные проценты.

В то же время Украина начнет выплаты по этому займу только после получения компенсаций от России за нанесенный войной ущерб.

Важно! После начала войны страны Запада заморозили около 300 миллиардов долларов активов российского Центробанка, хранившихся за пределами РФ. Наибольший объем – около 210 миллиардов евро – заблокировано в ЕС, в частности в международных депозитариях Euroclear в Бельгии и Clearstream во Франции. Евросоюз уже направляет проценты с этих средств на выплату 50 миллиардов долларов кредита, предоставленного Украине странами G7.

Как используют замороженные российские активы?