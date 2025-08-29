Как Украине смогут передать замороженные активы?

Активы могут перевести в более рисковые инвестиции, чтобы получить больше прибыли для Украины и усилить давление на Россию, сообщает 24 Канал со ссылкой на POLITICO.

Самое главное, что этот вариант не предусматривает немедленной конфискации активов, против чего большинство стран ЕС выступают из-за финансовых и юридических проблем. 30 августа этот вопрос планируют обсудить 27 министров иностранных дел ЕС.

Поскольку Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере примерно 8 миллиардов евро в 2026 году, страны ЕС ищут новые идеи для продолжения финансирования пострадавшей от войны страны на фоне ограниченных внутренних бюджетов и отсутствия возможностей для выпуска общеевропейского долга,

– пишут в издании.

Сколько замороженных активов России есть в Европе? В Европе заморожены российские активы на сумму 260 миллиардов евро, из которых 190 миллиардов хранятся в бельгийской Euroclear, а до 20 миллиардов – во французском Clearstream.

Какова позиция стран по передаче активов?

Балтийские страны, граничащие с Россией, и несколько других уже давно настаивают на том, чтобы ЕС полностью конфисковал эти активы. В составе Комиссии латвийский комиссар по экономике Валдис Домбровскис и глава внешней политики Эстонии Кая Каллас продвигают эту идею.

Однако существует сопротивление со стороны стран Западной Европы, в частности Германии, Италии и Бельгии. Последняя особенно уязвима к юридическим и финансовым рискам, поскольку именно в ней находится Euroclear – финансовое учреждение, которое владеет большей частью российских активов.

Как обходной путь, юристы Комиссии рассматривают возможность передачи активов "специальной целевой компании", которую поддерживают ряд стран ЕС и, возможно, иностранных государств.

Чиновники сравнили предложенный новый фонд с Европейским механизмом стабильности (ЕМС) – фондом финансовой помощи странам, который поддерживают только члены еврозоны и был создан вне договоров ЕС.

Потенциальный фонд для Украины также будет открыт для стран G7, включая Великобританию и Канаду, которые выступают за конфискацию активов,

– пишут в издании.

В общем, эта новая структура предоставит ЕС больший контроль для передачи активов Украине, когда для этого наступит время.

Что известно о замороженных российских активах?