Почему Венгрия судится с ЕС?

Совет Евросоюза принял решение направлять в фонд доходы с замороженных российских активов. Венгрия оспаривает это решение.

Заявитель утверждает, что Генеральный суд должен отменить решение Комитета Европейского Совета Мира от 26 февраля 2025 года о выделении мер поддержки для военной помощи Вооруженным Силам Украины в соответствии с условиями, изложенных в Решении Совета 2024/1471 от 21 мая 2024 года (CFSP) 2024 (вторая часть) и частично отменить протокол, фиксирующий принятие этого решения, обязать ответчиков оплатить судебные издержки,

– говорится в документе.

Венгрия убеждает, что в ЕС нарушили ее права, в частности статью 31 (1) Договора о Европейском Союзе. Ведь ее голос якобы не учли, сказав, что Венгрия не является "государством-членом, делающим вклад" и не имеет права участвовать в голосовании.

"Таким образом, был нарушен принцип равенства между государствами-членами и фундаментальный принцип демократического функционирования Союза, поскольку право голоса государства-члена было безосновательно и без законных оснований отобрано", – сказано в иске.