Как ЕС планирует помогать Украине

ЕС хочет отойти от использования Европейского фонда мира для предоставления Украине военной поддержки. Речь идет об изменении пути для передачи средств, сообщает RMF24.

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До сих пор 90% из доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины передавалось именно через Европейский фонд мира. Однако, Будапешт постоянно создавал определенные трудности, чем заставил ЕС отойти от утвержденного механизма. Изменения будут введены уже на этой неделе.

В среду ЕС должен утвердить условия для передачи Украине 50 миллиардов евро (речь идет о кредите от G7, где Европейский союз предоставляет 35 миллиардов евро). Согласно проекту решения, в ЕФМ поступит лишь 5% средств. Эта сумма должна быть потрачена на компенсацию стоимости военной помощи, которую предоставили страны-члены ЕС Украине.

Большую часть денег передадут на специальные программы. То есть те, что финансируются из бюджета Европейского Союза.