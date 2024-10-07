Як ЄС планує допомагати Україні

ЄС хоче відійти від використання Європейського фонду миру для надання Україні військової підтримки. Йдеться про зміну шляху для передачі коштів, повідомляє RMF24.

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Дотепер 90% з доходів від заморожених російських активів на підтримку України передавалось саме через Європейський фонд миру. Однак, Будапешт постійно створював певні труднощі, чим змусив ЄС відійти від утвердженого механізму. Зміни будуть введені уже на цьому тижні.

В середу ЄС має затвердити умови для передачі Україні 50 мільярдів євро (йдеться про кредит від G7, де Європейський союз надає 35 мільярдів євро). Відповідно до проєкту рішення, у ЄФМ надійде лише 5% коштів. Ця сума має бути витрачена на компенсацію вартості військової допомоги, яку надали країни-члени ЄС Україні.

Більшу частину грошей передадуть на спеціальні програми. Тобто ті, що фінансуються з бюджету Європейського Союзу.