Чи приймають 100 доларів 2006 року і по скільки

В НБУ пояснили, що з усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції.

Читайте також МВФ прогнозує, що дефіцит фінансування України сягне 26 мільярдів доларів у 2025 році

Банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави,

– зауважує регулятор.

Відтак усі банкноти долара 2006 року зобов'язані приймати у касах банків і обмінників.

Зверніть увагу! Фінустанови можуть відмовити приймати певні банкноти, якщо є сильні зношення або пошкодження. А також, якщо купюри виявилися фальшивими під час огляду.

Станом на 4 жовтня 100 доларів, 2006 року випуску, можна обміняти: