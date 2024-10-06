Чи приймають 100 доларів 2006 року і по скільки
В НБУ пояснили, що з усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції.
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Банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави,
– зауважує регулятор.
Відтак усі банкноти долара 2006 року зобов'язані приймати у касах банків і обмінників.
Зверніть увагу! Фінустанови можуть відмовити приймати певні банкноти, якщо є сильні зношення або пошкодження. А також, якщо купюри виявилися фальшивими під час огляду.
Станом на 4 жовтня 100 доларів, 2006 року випуску, можна обміняти:
- у банках – за 4 110 гривень,
- на чорному ринку – за 4 146 гривень,
- в обмінниках – за 4 121 гривню.