Дефіцит фінансування України

Директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак розповіла Укрінформу про прогнози на 2025 рік.

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Під час четвертого перегляду дефіцит фінансування України на 2025 рік прогнозувався на рівні майже 26 мільярдів доларів

– сказала вона.

Проте цей прогноз буде оновлений за результатами п’ятого перегляду над яким зараз продовжується робота.

Козак додала, що Виконавча рада МВФ збереться, щоб обговорити виділення наступного траншу для України в рамках програми розширеного фінансування. Очікується, що це засідання відбудеться напередодні щорічних зборів МВФ та Світового банку, які заплановані на 21-26 жовтня.