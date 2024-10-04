Дефицит финансирования Украины

Директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак рассказала Укринформу о прогнозах на 2025 год.

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Во время четвертого пересмотра дефицит финансирования Украины на 2025 год прогнозировался на уровне почти 26 миллиардов долларов

– сказала она.

Однако этот прогноз будет обновлен по результатам пятого пересмотра над которым сейчас продолжается работа.

Козак добавила, что Исполнительный совет МВФ соберется, чтобы обсудить выделение следующего транша для Украины в рамках программы расширенного финансирования. Ожидается, что это заседание состоится накануне ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка, которые запланированы на 21-26 октября.