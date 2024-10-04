Хто втратить виплати для біженців у Німеччині

Згідно з проєктом, особи, які отримують соціальну допомогу і без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, втратять 30% від своїх виплат на три місяці, повідомляє Федеральне міністерство праці та соціальних питань.

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Також на 30% буде зменшено виплати безробітним, які без поважної причини не з'являться на зустріч у центр зайнятості. Раніше подібне порушення каралося штрафом у розмірі 10%. Водночас Центри зайнятості будуть зобов'язані повідомляти митну службу про підозри щодо незадекларованої праці.

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Втім, зміни ще мають бути затверджені парламентом і, ймовірно, набудуть чинності вже наприкінці цього року.