Принимают ли 100 долларов 2006 года и по сколько
В НБУ объяснили, что со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции.
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Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства,
– отмечает регулятор.
Следовательно, все банкноты доллара 2006 года обязаны принимать в кассах банков и обменников.
Обратите внимание! Финучреждения могут отказать принимать определенные банкноты, если есть сильные износы или повреждения. А также, если купюры оказались фальшивыми при осмотре.
По состоянию на 4 октября 100 долларов, 2006 года выпуска, можно обменять:
- в банках – за 4 110 гривен,
- на черном рынке – за 4 146 гривен,
- в обменниках – за 4 121 гривну.