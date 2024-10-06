Принимают ли 100 долларов 2006 года и по сколько

В НБУ объяснили, что со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции.

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Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства,

– отмечает регулятор.

Следовательно, все банкноты доллара 2006 года обязаны принимать в кассах банков и обменников.

Обратите внимание! Финучреждения могут отказать принимать определенные банкноты, если есть сильные износы или повреждения. А также, если купюры оказались фальшивыми при осмотре.

По состоянию на 4 октября 100 долларов, 2006 года выпуска, можно обменять: