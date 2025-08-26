Об этом во вторник, 26 августа, сообщили в Sky News, передает 24 Канал. Политик также предупредил, что конфисковать их будет нелегко.

Что заявил премьер Бельгии?

По мнению Барта Де Вевера, замороженные российские средства лучше всего оставить в бельгийском банке Euroclear до завершения мирных переговоров между Россией и Украиной.

Я знаю, что есть правительства, которые пытаются конфисковать эти деньги. Но я хотел бы предупредить, что с юридической точки зрения это не так просто,

– отметил премьер.

Справка: банк Euroclear хранит 183 миллиарда евро (135 миллиардов фунтов стерлингов) российских суверенных фондов из примерно 300 миллиардов евро (222 миллиардов фунтов стерлингов), замороженных в западных странах.

Замороженные российские активы: последние новости